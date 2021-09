Le beau geste de Camavinga avec les salariés du Stade Rennais, après son départ au Real

Eduardo Camavinga a signé un contrat de cinq saisons au Real Madrid dans les dernières heures du mercato. Le milieu de terrain a prévu d’offrir 166 maillots du club madrilène aux salariés du Stade Rennais, selon les informations de l’Equipe. L’international Français portera le numéro 25.

Eduardo Camavinga portera donc le maillot du Real Madrid cette saison, après son départ bouclé dans les derniers instants du mercato. L’international français a quitté son club formateur, le Stade Rennais, pour 30 millions d’euros (hors bonus). Avant de partir, le milieu de terrain signe un très beau geste envers les salariés bretons.

Selon les informations de l’Equipe et du Parisien, Camavinga va offrir un maillot du Real Madrid à l’ensemble des salariés du Stade Rennais. Actuellement avec l’équipe de France Espoirs - il a d'ailleurs marqué son premier but lors de la victoire, 3-0, contre la Macédoine du Nord. Le quotidien sportif ajoute qu’il portera le numéro 25 au sein de l'équipe madrilène.

Une éclosion précoce à Rennes

Eduardo Camavinga a disputé son premier match en professionnel le 6 avril 2019 avec Rennes contre Angers, dépassant alors le record de précocité d’un certain Kylian Mbappé. Depuis, le milieu de terrain a porté à 88 reprises le maillot du Stade Rennais pour cinq buts et quatre passes décisives. Il a notamment participé à la première phase de groupe de Ligue des champions du club breton et remporté la Coupe de France 2019.



Lundi, avec les Bleuets, il affronte les Îles Féroé avant de s’envoler pour Madrid, où il pourrait faire ses grands débuts le 12 septembre prochain lors de la réception du Celta de Vigo à l’occasion de la quatrième journée de Liga.