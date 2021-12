Le PSG annonce un nouveau délai pour le retour de Neymar à l'entraînement

Le PSG a communiqué une nouvelle durée d’absence de Neymar, victime d’une entorse de la cheville gauche fin novembre. Le Brésilien ne reprendra pas l’entraînement avant quatre à cinq semaines.

Il faudra encore attendre un certain temps avant de revoir Neymar sur les terrains. Le PSG a communiqué une nouvelle durée d’absence pour le Brésilien, qui soigne actuellement une entorse de la cheville gauche.

"Neymar JR a poursuivi ses soins à Ooredoo et son retour à l’entraînement toujours prévu dans quatre à cinq semaines", indique un communiqué médical du club. Cela maintient une grande incertitude pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 15 février prochain (sur RMC Sport).

Paris avait annoncé entre six et huit semaines d'absence fin novembre

L’attaquant brésilien s’est blessé lors du déplacement de Paris sur le terrain de Saint-Etienne (1-3, 15e journée de Ligue 1), le 28 novembre dernier. Le lendemain, le club avait annoncé une absence estimée entre six et huit semaines pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Neymar en pleine rééducation © Capture Instagram

Ce dernier n’a pas assisté à la fête d’anniversaire de son coéquipier Kylian Mbappé, lundi dans un restaurant italien célèbre de la capitale française, détenu par Marco Verratti. Neymar a publié une story Instagram où il effectue des exercices de renforcement musculaire. On y aperçoit sa cheville gauche maintenue par une attelle.

Cette saison, le joueur de 29 ans a disputé 14 matchs (trois buts inscrits) toutes compétitions confondues. A Lorient, il va manquer sa onzième rencontre depuis le mois d’août avec le PSG en raison de plusieurs pépins physiques (cette entorse, une lésion à une adducteur en novembre). En octobre, il confiait son bonheur d’évoluer de nouveaux aux côtés de Lionel Messi, son ancien partenaire au FC Barcelone.

"Je suis très heureux, avait-il déclaré en marge d’un évènement promotionnel. Il n'est pas seulement une idole du football, un top joueur et un génie, Leo est aussi mon ami. Et quand vous avez des amis à vos côtés, votre vie quotidienne est beaucoup plus légère et tranquille. On espère écrire l'histoire ensemble comme nous l'avons fait à Barcelone." Il devra attendre la fin de l’hiver pour le retrouver.