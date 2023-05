"Le PSG, ça me rappelle les épisodes de Dallas", ce que pense Thierry Henry de la sanction infligée à Messi

Avant le coup d'envoi du match de clôture de la 34e journée de Ligue 1 entre Troyes et le PSG, Thierry Henry a réagi à l'actualité parisienne de la semaine et à la sanction infligée par la direction parisienne à Lionel Messi pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Le consultant Prime Video compare les péripéties parisiennes à la série Dallas.

Ton univers impitoyable. Car c'est à Dallas que Thierry Henry compare le PSG et les rebondissements sportifs et surtout extrasportifs auxquels le club parisien nous a habitués. Le consultant Prime Video était invité à réagir à la sanction infligée par le PSG à Lionel Messi, après que celui-ci a manqué un entraînement pour faire un voyage promotionnel non autorisé en Arabie Saoudite.

"Il y a eu des trucs beaucoup plus graves qui se sont passés au PSG"

"Personne ne peut rater un entraînement. Maintenant... je cherche mes mots parce qu'à un moment, ça me rappelle les épisodes de Dallas, quand JR essaie d'avoir Cliff Barnes! Ce sont toujours les mêmes problèmes au PSG!, constate l'ancien attaquant des Bleus, qui a joué avec l'Argentin au Barça. Là c'est Messi, ils ont tapé un coup, peut-être parce qu'il ne va pas rester. La destination (Arabie Saoudite) de son voyage, est-ce que ça les a touchés un peu dans leur orgueil?"

Thierry Henry constate tout de même que cette sévérité, Paris ne l'a pas toujours eue par le passé: "Il y a eu des trucs beaucoup plus graves qui se sont passés au PSG. Par contre là, Messi il a pris. Avait-il raison? Non, tu ne rates pas un entraînement."