PSG: Galtier refuse de "commenter" la sanction contre Messi

Interrogé sur la suspension de deux semaines infligée par le PSG à Lionel Messi, Christophe Galtier a refusé de la commenter, ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Troyes, dimanche (20h45, 34e journée de Ligue 1).

Le PSG a de nouveau vécu une nouvelle semaine agitée avec la suspension pour deux semaines de Lionel Messi, pour s’être rendu en Arabie saoudite sans l’accord du club. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a été le premier représentant du club à s’exprimer sur l’affaire. "Je vais vous laisser messieurs, dames", a-t-il réagi avec ironie avant d’expliquer qu’il ne s’exprimerait pas sur le choix de sa direction.

"On va aller dans la chronologie, a-t-il déclaré. J’ai été informé en début de semaine par ma direction de la décision de suspendre Léo. Une fois qu’on m’a informé de la décision, j’ai pris la responsabilité de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne le commente pas."

L’entraîneur est brièvement revenu sur le sujet quelques instants plus tard en indiquant ne pas avoir eu à valider cette suspension. "Je n’ai pas eu à prendre la décision, a-t-il expliqué. J’en ai été informé et je me plie à la décision qui a été prise."

"On verra", répond-il sur un retour de Messi

Reverra-t-on Lionel Messi avec le maillot du PSG après sa suspension? L’entraîneur a de nouveau temporisé. "On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu’il va se passer, a-t-il expliqué. Il y a aura des discussions avec l’intégralité du club mais aussi Leo qui est le premier concerné." Selon les informations de RMC Sport, le technicien compte faire joueur Messi s’il est apte après sa sanction. A l’issue de celle-ci, il restera encore trois matchs à jouer pour Paris: deux déplacements à Auxerre et Strasbourg, puis la réception de Clermont.