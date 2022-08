Le PSG: compte sur Navas et Paredes pour le match contre Monaco

Le Paris Saint-Germain a officialisé son groupe de 21 joueurs retenus pour la réception de Monaco, dimanche, pour la quatrième journée de Ligue 1. Keylor Navas fait notamment son retour de blessure.

Brillant depuis le début la saison en Ligue 1, vainqueur de ses trois premiers matchs avec 17 buts marqués, le Paris Saint-Germain compte bien enchainer ce dimanche face à Monaco, à l’occasion de la quatrième journée de championnat. Le club de la capitale pourra compter sur quasi toutes ses forces vives, seuls les joueurs placés sur la liste des transferts manquant à l’appel. Absent face à Lille, Keylor Navas fait son retour dans le groupe.

La liste des 21 joueurs retenus par Christophe Galtier a été rendue publique ce samedi par le club. Elle ne compte pas de surprise majeure: tous les joueurs recrutés au cours de l’été par le PSG sont par exemple présents, que ce soit Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Renato Sanches. Tous les titulaires du match face à Lille, (sauf Vitinha, suspendu) dont le trio d’attaque Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi répond également à l’appel.

Les partants non convoqués

Le PSG va aussi pouvoir compter sur le renfort de Keylor Navas: sur le banc lors des deux premières journées, le Costaricien n’avait pas été convoqué pour la troisième pour cause de "douleur lombaire". Une absence qui avait interrogé, alors qu’un départ du gardien pour Naples dans les prochains jours était pressenti. Toujours présent à cinq jours du terme du mercato, il devrait retrouver son statut de remplaçant, Gianluigi Donnarumma lui étant préféré dans les cages.

Les absents majeurs de ce groupe sont tous concernés par la fenêtre des transferts. Idrissa Gueye, qui n’a pas disputé la moindre minute de Ligue 1 et ne fait pas partie des 21, est en effet en discussions avancées avec Everton, son ancien club. Manquent également à l’appel Ander Herrera, qui ne s’entraine plus avec le PSG et devrait prochainement s’engager à l’Ahletic Bilbao, Julian Draxler et Mauro Icardi, pour qui les pistes de départ sont plus froides.