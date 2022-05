Le PSG dévoile le programme des festivités pour la célébration du titre

Lors de la réception de Metz, comptant pour la 38e journée de Ligue 1, le PSG va célébrer devant son public le 10e titre de champion de son histoire.

Le PSG se prépare à fêter le 10e titre de son Histoire. Assurés depuis des semaines de soulever l'Hexagoal lors de la réception de Metz ce samedi, les Parisiens vont célébrer la remise du trophée devant leur public, malgré la grève des encouragements du Collectif Ultras Paris.

Plusieurs évènements sont prévus. "Un spectacle son, lumières et pyrotechnie illuminera le Parc des Princes avant que le Paris Saint-Germain et la LFP ne procèdent à la remise protocolaire du trophée Hexagoal de la saison de Ligue 1 Uber Eats. A la suite de leurs coéquipiers, trois joueurs rentreront individuellement sur le terrain à l’appel de leurs noms : Marco Verratti, seul joueur de l’histoire du championnat à avoir remporté 8 titres, Kylian Mbappé, qui pourrait finir meilleur passeur et buteur de la saison, et le capitaine Marquinhos", indique le club dans un communiqué.

Plusieurs stars présentes

Pour l'occasion, la remise des trophées sera faite par les légendes du club. Bernard Lama remettra le trophée du meilleur passeur et Dominique Rocheteau celui du meilleur buteur. L’Ukrainien Andreï Shevchenko, légende du football européen remettra le trophée de champion de France. La réception de Metz est également très attendue puisque Kylian Mbappé annoncera ce week-end son choix concernant son avenir: prolonger au PSG ou rejoindre le Real Madrid.

En cas de départ du PSG, il est possible qu'il n'officialise pas immédiatement une signature au Real Madrid. Cette façon de faire permettrait au club espagnol de maîtriser sa communication et de réduire l'agitation médiatique dans les jours précédant la finale de la Ligue des champions, prévue le 28 mai au Stade de France contre Liverpool.