Lens: "Je me lève tous les matins avec le sourire et je m’entraîne comme si c’était le dernier jour", confie Sotoca

Auteur de six buts et trois passes décisives lors de la saison 2021-2022 avec Lens, Florian Sotoca se prépare pour une nouvelle année de championnat. L’attaquant s'est confié à RMC Sport avant la reprise et aborde sa préparation, les départs de ses coéquipiers et ses objectifs.

Votre premier match de championnat sera à Bollaert, vous recevrez Brest, comment abordez-vous cette nouvelle saison?



C’est la quatrième semaine de préparation. Cela fait un bon bout de temps qu’on est sur le terrain déjà. On se prépare du mieux que l’on peut pour cette nouvelle saison parce qu’on sait que ça ne va pas être facile. Il y a quatre descentes cette année donc ça va être une saison particulière. Malgré certains départs qui nous font mal, on sait que les gars seront bien remplacés. A nous de garder cet état d’esprit et ce jeu vers l’avant que l’on a eu lors des deux dernières saisons et qui nous a permis de finir à la septième place. Il ne faut pas se prendre la tête et il ne faut pas se prendre pour d’autres. Il nous reste des matchs amicaux, les quatre derniers se sont très bien passés. On est dans les mêmes objectifs que la saison dernière en termes de qualité de jeu.



Doucouré, Clauss, peut-être Fofana, comment vivez-vous les départs de certains cadres avec qui vous étiez parfois très proche?



Douc' c’était notre pion essentiel au milieu avec Seko. Jo' Clauss a fait deux superbes saisons et il a connu l’équipe de France. C’est un tout autre parcours pour lui et je suis fier parce que c’est quelqu’un qui mérite, qui a beaucoup travaillé et signer dans un club comme l’Olympique de Marseille ce n’est pas donné à tout le monde. Félicitation à lui, il le mérite. Pour Douc', c’est pareil, il est plus discret mais tout aussi important pour nous. Ce sont des pertes importantes, mais les dirigeants ont tout fait pour avoir un recrutement rapide et de qualité. Le club a encore un bel avenir devant lui, malgré certains départs qui font partie du football. On sait qu’il y aura potentiellement d’autres départs et arrivées.

A titre personnel, vous êtes-vous fixé des objectifs?

Pas d’objectif particulier. Je ne suis pas quelqu’un qui se prend la tête. Je préfère vivre au jour le jour et profiter de ce qui m’arrive. J’ai un parcours assez atypique, j’ai 31 ans, mais j’ai encore envie de progresser. Je me lève tous les matins avec le sourire et je m’entraîne comme si c’était le dernier jour. C’est ce qui fait ma force et je le garderai tant que je serai sur le terrain, le plus tard possible j’espère. J’ai envie de faire la meilleure saison possible individuellement, mais le plus important c’est le collectif. On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible et si on a quelque chose à jouer, on ne va pas se priver.

La Coupe du monde au Qatar en pleine saison a-t-elle une influence sur votre préparation?



C’est la première fois que cela arrive, après c’est pour tout le monde pareil. On est dans la découverte. On va devoir refaire une préparation début décembre parce qu’on se sera arrêtés 15 jours. C’est une année particulière mais qu’on n’appréhende pas. On ne se prend pas la tête avec ça.

Jusqu’où peut aller le RC Lens cette année? Rêvez-vous de Coupe d’Europe?



C’est vrai que les deux dernières saisons étaient magiques. Surtout l’an dernier où on a pu retrouver notre public à Bollaert. On a kiffé tous ensemble avec le staff, les dirigeants et le public. Il y a une ferveur exceptionnelle ici. On profite de chaque moment. On est dans un grand club, avec de grands supporters. Maintenons-nous le plus tôt possible et après pourquoi pas jouer quelque chose de beau comme on a pu le faire sur les deux dernières saisons où on loupe l’Europe à la dernière journée contre Monaco à deux reprises. On a envie de revivre ça et on va donner le maximum pour être le plus haut possible.

À l’image de Jonathan Clauss qui vient de signer à l’OM, vous avez un parcours assez atypique. Avez-vous un message à transmettre à ceux qui galèrent au niveau amateur?

C’est vrai qu’avec Jo' on a un parcours assez particulier parce qu’on n’a pas fait de centre de formation et on a signé tard au niveau professionnel. On en parlait souvent avec Jo' dans le vestiaire. C’est aussi positif pour nous, tous les matins on arrive avec la banane, on est toujours positifs. Pour les plus jeunes cela prouve que tout est permis. Il n’y a pas d’âge pour progresser et pour signer professionnel. Cela montre aux jeunes qu’il ne faut pas lâcher, même quand on est en difficulté à l’âge de 25 ans. Avec le travail, tout peut arriver. Il y a 10 ans vous m’auriez dit que je serai en Ligue 1 avec Lens, certains ne l’auraient pas cru. Mais je n’ai jamais rien lâché, je me suis toujours battu.

FIFA 23 va sortir dans quelques jours. Kylian Mbappé serait le joueur le mieux noté du jeu avec une note de 92. Vous avez eu 74 dans FIFA21, 75 dans FIFA 22. Quelle note espérez-vous avoir cette année?



76! J’ai 31 ans et j’espère toujours progresser. Si j’ai un point de plus c’est tant mieux. Kylian Mbappé c’est actuellement le meilleur joueur du monde, il mérite cette note-là. En tant que bon joueur de FIFA je jouerai avec lui l’année prochaine!

Racontez-nous le but que vous rêvez de marquer… et que vous allez marquer cette année. Dans l’idéal ce serait contre qui?

Dans l’idéal lors du derby. On sait qu’ici il est très important. L’an dernier on a performé pendant trois matchs, je pense qu’ils s’en souviennent encore. On s’en souvenait aussi quand ils nous ont mis 3-0 et 4-0. Cela fait mal de perdre contre Lille. Et pour le but… un ciseau acrobatique sur un centre de Jean-Louis Leca! Un beau ciseau qui va dans la lunette, ce serait un beau clin d’œil.