Lens: Samba chambre Vercoutre après son titre de meilleur gardien

Elu meilleur gardien de Ligue 1 dimanche lors des Trophées UNFP, Brice Samba (29 ans) a chambré Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l’OL, qui avait récemment dénoncé des petits arrangements dans le mode de vote.

Brice Samba (29 ans) a savouré son trophée de meilleur gardien de Ligue 1 avec une pointe d'ironie sur les réseaux sociaux, dimanche soir. Il a ainsi adressé une pensée particulière à Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l’OL, qui a récemment dénoncé le mode de vote des trophées UNFP. Dans une interview sur la chaîne du club après la victoire face à Monaco (3-1) le 19 mai dernier, l’ancien joueur de Strasbourg, Montpellier et Lyon avait assuré qu’Anthony Lopes ne remporterait pas le trophée - ce qu’il estimait injuste – en estimant que "les dés étaient pipés"

Pour Vercoutre, "les dés sont pipés"

"Je sais déjà qui c’est, avait-il lancé. Ce sera Samba et ce ne sera pas Antho et c’est dommage. Je n’ai pas peur de le dire, ce sera Samba, les dés sont pipés. Pour moi, c’est Anthony (le meilleur gardien, ndlr), malheureusement, ce ne sera pas lui."

Après avoir reçu son prix, Brice Samba a adressé un petit message à l’ancienne doublure lyonnaise: "et bonne soirée Rémy". Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) et Pau Lopez (Marseille) étaient également nommés dans la catégorie. Mais c’est le Lensois, à la tête de la meilleure défense de Ligue 1 (28 buts encaissés), qui a raflé la mise dès sa première saison avec les Sang et Or (il est arrivé l’été dernier en provenance de Nottingham Forest). L’ancien joueur de l’OM et Caen a aussi adressé un message plus rassembleur après cette récompense.

"Une année parfaite collectivement et individuellement avec ce trophée de meilleur gardien de Ligue 1 ce soir, a-t-il écrit. Beaucoup de fierté à vous lire et à vivre tous ces moments. Que du bonheur vivement la saison prochaine déjà. Merci à tous pour vos messages je vous aime trop!"