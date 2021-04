Les clubs et la LFP ont lancé les discussions sur une Ligue 1 à 18

Une première réunion, avec des présidents de Ligue 2, a eu lieu ce jeudi sous l'égide de la LFP, autour du projet de retour de la Ligue 1 à 18 clubs.

Le directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP), Arnaud Rouger, a réuni ce jeudi après-midi une poignée de présidents de Ligue 2, qui composent le groupe de travail L2, au sujet d'un championnat à 18 clubs, pour une première réunion sur le projet. Rouger a indiqué aux présidents que Canal+ réclamait une élite resserrée avant de faire une proposition chiffrée sur les droits TV.

L’argument économique lié à la crise du Covid a aussi été mis en avant. Les présidents de L2 ne sont pas farouchement opposés sur le principe mais souhaitent être convaincus du bienfait de cette mesure, afin qu’elle profite au plus grand nombre. Les modalités de montées et descentes ont notamment été au centre des discussions.

Nouvelle réunion la semaine prochaine

Un groupe de travail avec des présidents de Ligue 1 a également été créé. Les deux groupes de travail (L1 et L2) ont prévu de se voir la semaine prochaine pour échanger et débattre de cette possibilité de revenir à 18. La LFP souhaiterait aller vite pour donner des gages à Canal+ et tenter de trouver un accord avant le début du mois de juin.

Pour qu’elle soit retenue, cette mesure devra être soumise au vote de l’Assemblée générale de la LFP et votée à la majorité simple avant d’être ensuite entérinée par la FFF. Si un accord était trouvé, le retour à 18 ne rentrerait en vigueur qu’à partir de la saison 2022-2023.