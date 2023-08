Les joueurs du PSG ont voté à bulletin secret pour choisir leur capitaine

INFO RMC SPORT - La gestion du capitanat au Paris Saint-Germain est bien partie pour être l'autre petit feuilleton de l'année. Choisi avant le match contre Toulouse, Marquinhos pourrait perdre son rôle après le vote à bulletin secret réalisés ce mardi au centre d’entraînement du club francilien.

Remplaçant contre Lorient en ouverture du championnat, Marquinhos a récupéré son brassard de capitaine contre Toulouse. Un vote informel des joueurs a eu lieu la veille de ce déplacement.

Mais la donne pourrait encore évoluer. Selon les informations d' RMC Sport, les joueurs du PSG ont voté a bulletin secret ce mardi pour élire leur capitaine pour la saison 2023-2024.

>> Toutes les infos sur la L1 Un deuxième vote formel et secret

Contrairement au premier vote informel, dont la forme n'a pas été appréciée par tous notamment chez certains dirigeants, celui effectué ce mardi au centre d’entraînement de Poissy s’est déroulé de manière formelle et à bulletin secret. Une manière de garantir la liberté de chacun au moment de voter pour son capitaine.



Une grosse différence, donc, avec le vote de vendredi. Ce nouveau rebondissement pose plusieurs questions alors que les résultats sont attendus prochainement. Les bulletins vont-ils être dépouillés devant les joueurs? Les regards vont forcément se tourner vers Marquinhos. Va t-il être reconduit? Lui qui est apprécié du vestiaire. Comment réagirait-il s'il n'est pas conforté dans ce rôle de capitaine? Les réponses ne devraient pas tarder.

Luis Enrique laisse le choix aux joueurs

Ce nouveau rebondissement autour du capitanat au PSG tranche considérablement avec les habitudes de Luis Enrique. Tout juste arrivée en France, l’ancien patron de la Roja a préféré laisser ses joueurs décider et a même estimé que ce n’était pas à lui de choisir.



"Pour moi, c'est très simple: je ne choisis pas les capitaines, a déclaré Luis Enrique à la veille du match contre Toulouse en championnat. Ce sont les joueurs qui choisissent. Ils votent et décident qui les représente. [...] Il y a quatre capitaines. En tant qu'entraîneur, mon expérience me dit que ce n'est pas mon travail de choisir les capitaines. Ce serait le capitaine de l'entraîneur. Non, je veux un capitaine des joueurs."