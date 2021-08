Ligue 1: après trois journées, le PSG se retrouve déjà seul en tête... sans Neymar et Messi

Avec trois victoires en trois journées, Paris réalise un carton plein en ce début de championnat. Alors que plusieurs stars comme Lionel Messi ou Neymar n’ont pas encore débuté, le PSG est déjà installé aux commandes de la Ligue 1. Devant tous ses concurrents.

Ses rivaux ont de quoi en avoir le tournis. Alors qu’il semble encore en phase de rodage, le PSG est déjà seul en tête de la Ligue 1 à l’issue de la troisième journée. Avant même le choc entre Nice et Marseille, prévu ce dimanche à 20h45, Paris est assuré de boucler le week-end sur le trône du championnat. Avec trois victoires en trois matchs, les joueurs de Mauricio Pochettino réalisent un carton plein sur le plan comptable. Vainqueurs à Troyes (2-1), contre Strasbourg (4-2) et à Brest (4-2), ils n’ont laissé aucune miette en route. Au contraire de leurs adversaires, qui se sont tous fait accrocher au moins une fois.

Une excellente nouvelle pour le club de la capitale. Beaucoup moins pour le suspense. Car le PSG avance sans ses plus beaux joyaux depuis le début de l’été. Lionel Messi, Neymar, Marquinhos, Sergio Ramos, Leandro Paredes ou Gianluigi Donnarumma n’ont pas encore disputé la moindre minute sur les pelouses de l’Hexagone. Angel Di Maria en a joué seulement une dizaine au stade Francis-Le Blé (le temps de marquer d’un lob subtil). Marco Verratti n’a qu’un match dans les jambes et Juan Bernat peaufine encore son grand retour.

Deux défaites en trois matchs l’an passé

Autant dire que le visage des Rouge et Bleu va largement évoluer dans les semaines à venir. Et ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour la concurrence. Sans la majorité de ses cracks offensifs, Paris a déjà inscrit dix buts en trois sorties (même s’il en aussi encaissé cinq). Voilà qui promet du grand spectacle cette saison. A l’heure où Lille galère à retrouver ses sensations, il semble difficile d’imaginer le PSG laisser filer un nouveau titre. Et c’est assez hallucinant de faire ce constat alors que la rentrée n’a même pas eu lieu.

L’an passé, les Parisiens avaient démarré par un succès arraché face à Metz, grâce à une tête de Julian Draxler à la 93e, avant de s’incliner à Lens (1-0) et face à l’OM (0-1). Soit trois points sur neuf possibles et une 15e place au classement, au même stade du championnat. Et au final, ils n'avaient échoué qu'à un petit point du LOSC.

En 2019, les hommes de Thomas Tuchel avaient été battus à Rennes (2-1), entre deux victoires contre Nîmes (3-0) et Toulouse (4-0) lors de leurs trois premiers matchs. Mais ça ne les avait pas empêchés de terminer champions, avec douze points d’avance sur l’OM (et un match en moins), au moment de l’arrêt de la L1 en raison de la pandémie de Covid-19.