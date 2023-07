Ligue 1: l'ancien agent de Verratti compare le PSG à "une prison" et y dénonce du "chantage"

Donato Di Campli, ancien agent de Marco Verratti, s’en prend violemment au PSG et revient sur le faux-départ du milieu italien au Barça. "À Paris, les joueurs sont emprisonnés, on ne fait jamais ce qu'ils veulent mais ce que le club veut, c'est une prison et il y a du chantage", lâche-t-il.

C’est une nouvelle prise de parole qui pourrait secouer le PSG. L’ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli, s’en prend à la direction parisienne, tout en revenant avec regrets sur le non-départ du milieu italien vers le FC Barcelone en 2017. "À Paris, les joueurs sont emprisonnés, on ne fait jamais ce qu'ils veulent mais ce que le club veut, c'est une prison et il y a du chantage", assure-t-il, interrogé par Relevo.

"L'attitude du PSG est toujours celle du chantage, appuie Di Campli. Nous avions décidé d'aller à Barcelone. Cela n'a évidemment pas plu à l'émir. Al-Khelaïfi m'a même dit que si je continuais à essayer de faire le deal avec le Barça, Verratti allait me quitter.... Et c'est ce qui s'est passé. Je suis sûr que Marco a eu peur, il ne l'admettra pas, mais c'est comme ça".

"L'ancien président Bartomeu n'arrêtait pas d'appeler Al-Khelaïfi et il ne répondait jamais, jamais au téléphone"

Pour rappel, Verratti avait été tout proche de s’engager en faveur du Barça à l’été 2017 mais s’était heurté au refus de son club. Un épisode qui avait finalement entamé une rupture entre le joueur et son agent, entraînant leur séparation. "Mon agent a dit des choses auxquelles je ne pense pas", s’était à l’époque justifié l’Italien.

"Dès son arrivée, Verratti était en prison, tonne Di Campli. Quand nous parlions avec Barcelone, le PSG l'a rencontré plusieurs fois, ils lui ont dit qu'ils allaient signer Neymar, qu'ils allaient construire un projet autour de lui.... Si vous vous opposez à eux, tout devient personnel. L'ancien président Bartomeu n'arrêtait pas d'appeler Al-Khelaïfi et il ne répondait jamais, jamais au téléphone".

"Ils ne s'intéressent qu'à l'argent, c'est un club qui n'a pas d'âme"

"Mon expérience avec eux est très, très mauvaise, résume-t-il. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent, c'est un club qui n'a pas d'âme. Ils ne vous laissent pas partir parce que l'émir et Al-Khelaïfi pensent que tout est 'achetable', qu'ils peuvent conquérir le monde uniquement avec de l'argent. Mais nous avons déjà vu que ce n'est pas possible". Donato Di Campli conclut en donnant son avis global sur la politique sportive du club parisien, et notamment sur le dossier Mbappé.

"Pour le PSG, c'est avant tout une question d'image, juge-t-il. C'est quand, par exemple, l'année dernière, il a même utilisé Macron pour persuader le joueur de ne pas signer au Real Madrid. C'est aussi ce que j'entends quand je parle de chantage à l'attitude. Aujourd'hui, Mbappé semble avoir le dessus, mais mon expérience me dit que le club utilisera tous les moyens pour faire prévaloir sa position. Il ne sera pas facile pour le PSG d'accepter une défaite avec l'une de ses stars, il ne l'a jamais fait. Nous avons déjà parlé de Verratti, mais n'oublions pas Marquinhos, Rabiot, Thiago Silva...".