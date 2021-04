Nantes-OL, les compos: Lyon avec Slimani, Aouar sur le banc

Houssem Aouar est sur le banc de l'OL pour le déplacement à Nantes ce dimanche, en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Memphis Depay mènera la ligne d'attaque avec Toko-Ekambi et Slimani.

L'OL est sous pression. Après les victoires du Paris-Saint-Germain et de Monaco ce dimanche, Lyon doit s'imposer contre Nantes, à 21 heures, pour suivre le rythme et rester au contact des trois premiers dans la course au titre en Ligue 1.

Houssem Aouar, de retour dans le groupe lyonnais après un mois sans jouer pour des problèmes d'adducteurs, est toutefois sur le banc. Le milieu de terrain sera composé de Lucas Paqueta, Bruno Guimarães et Maxence Caqueret.

Slimani enchaîne une deuxième titularisation en attaque

En attaque, compte tenu de l'absence de Tino Kadewere, touché aux ischios, Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi épaulent Islam Slimani. C'est la deuxième titularisation consécutive pour l'attaquant algérien en Ligue 1.

Pour le FC Nantes, la rencontre est capitale dans la lutte pour le maintien. Après le point pris par Nîmes, cet après-midi, les Nantais sont à trois points de la 18e place, celle de barragiste.

La composition de l'OL: Lopes - Cornet, Denayer, Marcelo, Dubois - Caqueret, Guimarães, Paqueta - Depay, Slimani, Toko-Ekambi.

La composition de Nantes: Lafont - Fabio, Castelletto, Pallois, Traoré - Chirivella, Louza, Blas,- Simon, Kolo Muani, Coulibaly.