Ligue 1: l'OM domine Clermont et s'accroche au rythme du PSG

Trois jours après leur démonstration de force sur la pelouse de Nice, les Marseillais ont une nouvelle fois affiché un visage séduisant, surtout en première période, ce mercredi contre Clermont (5e journée, 1-0). Grâce à ce troisième succès de rang, ils sont troisièmes de Ligue 1.

La machine olympienne est bel et bien lancée. Après son succès plein de promesses contre Nice lors de la 4e journée de Ligue 1 dimanche (0-3), l'OM version 2022-2023, en si grande difficulté en pré-saison, a enchaîné un troisième succès de rang ce mercredi à domicile contre Clermont (1-0) grâce à un but de Pape Gueye sur corner au retour des vestiaires. Grâce à cette victoire, les vice-champions de France en titre sont troisièmes de Ligue 1, à égalité de points avec le PSG et Lens.

Dans un Vélodrome à guichets fermés pour cette rencontre placée en pleine semaine, les hommes d’Igor Tudor ont d’emblée montré qu’ils étaient bien décidés à rester sur la lancée de leur démonstration de force à l’Allianz Riviera. Face à des Clermontois dépassés, les Marseillais ont confisqué le ballon (59% de possession sur l’ensemble de la rencontre), toujours avec ce pressing haut et cette volonté d’aller vite vers l’avant, si chère à leur entraîneur.

Nuno Tavares dans tous les bons coups

Ultra-dominateurs, les Phocéens ont frappé à 14 reprises au cours des 45 premières minutes, sans que Pau Lopez et la défense olympienne, dans laquelle Eric Bailly était titulaire pour la première fois depuis son arrivée de Manchester United, ne soient inquiétés la moindre fois. Toujours très en vue, Dimitri Payet et Alexis Sanchez ont multiplié les occasions chaudes et ont simplement manqué de réussite lors de ce premier acte (6e, 15e, 37e), tandis que l'intenable Nuno Tavares a frappé sur la barre à la 24e, manquant de peu d’inscrire son quatrième but de la saison.

La frustration olympienne au moment de rentrer aux vestaires s'est rapidement estompée. Dès le début de la seconde période, les Marseillais ont maintenu la pression sur les buts de Diaw et ont finalement trouvé la solution sur un corner obtenu à la suite d'une frappe de... Nuno Tavares. Payet honore sa deuxième titularisation de suite en s'offrant une passe décisive pour Pape Gueye, de retour dans le onze et buteur de la tête, bien aidé par une sortie quelque peu hasardeuse du portier clermontois (1-0, 49e).

Frayeur sur une double barre clermontoise, Sanchez manque un penalty

Jusqu'à présent jamais inquiété par les Auvergnats, l'OM s'est fait très peur quelques minutes après l'ouverture du score. Coup sur coup, Clermont touche deux fois la barre, d'abord avec une frappe à l'entrée de la surface de Muhammed Cham, bien décalé sur coup franc, puis dans la foulée par Yohan Magnin, premier à reprendre le ballon repoussé par la transversale dans la surface (56e).

Un premier avertissement, avant un autre frisson sur une demi-volée de Khaoui qui frôle le poteau de Pau Lopez (70e), lui l'ancien Marseillais qui aurait bien aimé s'offrir un but de prestige dans un Vélodrome où il n'a jamais réussi à s'imposer. Moins impressionnants au cours de la dernière demi-heure, très certainement à cause d'une baisse physique, les Olympiens ont cependant tenté de maintenir leur pressing très haut et auraient même pu s'offrir un succès plus large si Alexis Sanchez n'avait pas vu son penalty parfaitement repoussé par Diaw en toute fin de match (87e).

A noter que Samuel Gigot, visiblement victime d’un problème musculaire, a cédé sa place à la pause à Leonardo Balerdi. Pour le défenseur arrivé du Spartak Moscou, il s’agit plus d’une sortie par précaution, même si, avec un calendrier qui s’accélère, son état de forme va être scruté de près au cours des prochains jours.

Engagé dans un marathon en cette fin d’été, avec notamment le début de la Ligue des champions, l’OM se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce samedi pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (17h). Avant son grand retour dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs mercredi 7 septembre à Tottenham (21h sur RMC Sport 1), où les Marseillais auront l’occasion de confirmer les belles promesses entrevues en championnat.