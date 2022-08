Mercato: "Tu prends ton téléphone et tu appelles Longoria", Rothen veut envoyer Griezmann à l’OM

Placé sur le banc de l’Atlético de Madrid à cause d’un bras de fer économique entre le Barça, avec qui il est sous contrat, et les Colchoneros, Antoine Griezmann semble être dans l’impasse en cette fin de mercato. Ce mercredi, dans Rothen s’enflamme, sur RMC, Jérôme Rothen a estimé que le champion du monde français devrait songer à rejoindre l’OM.

Les supporters marseillais n’ont pas eu Cristiano Ronaldo. Mais ils ne diraient pas non à Antoine Griezmann. Alors que le hashtag #RonaldOM a fait grand bruit ces dernières semaines, le #GriezmannOM a également fleuri sur les réseaux sociaux en cet fin de mercato. De quoi donner des idées à Jérôme Rothen.

Alors que l’attaquant français de 31 ans est remplaçant depuis le début de la saison et au coeur d’un bras de fer économique entre le Barça, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023, et l’Atlético de Madrid, où il est prêté, le membre de la Dream Team RMC Sport estime que l’OM pourrait être une très bonne porte de sortie.

"Qu'il remette la passion au centre de tout ça"

"Il doit prendre les choses en main et dire à l’Atlético de Madrid ‘je vais aller jouer ailleurs', a estimé Rothen sur RMC, ce mercredi sur RMC. Il dit depuis longtemps qu’il rêve de Marseille. Tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis ‘je vais faire des efforts financiers, est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte du vestiaire, car j’ai envie de bien me préparer et de faire une saison complète pour jouer la Coupe du monde ?’ Tu crois que Pablo Longoria aurait dit quoi ? Non, c’est trop difficile financièrement ? Mais si Griezmann est prêt à faire des efforts ? (...) Qu’il remette la passion au centre de tout ça, surtout lui, Antoine Griezmann…"

Placé sur le banc lors des trois premières journées de Liga et entré en jeu à chaque fois dans la dernière demi-heure, Griezmann doit cette situation à des clauses dans son prêt. Si le Français dispute plus de la moitié des matchs des Colchoneros (avec au moins 30 minutes de temps de jeu), l'option d'achat sera automatiquement levée et l’Atlético devra verser 40 millions au Barça, ce que le club espagnol, qui cherche à faire des économies, ne veut pas.

Pour Jérôme Rothen, le Barça doit renoncer à cette somme et envisager un autre avenir pour l’ancien de la Real Sociedad. "Le Barça n’en veut plus et ils n’auront pas les 40 millions de l’Atlético de Madrid, car sinon il aurait déjà joué", a ajouté l’ancien joueur du PSG et de Monaco. Aucun doute que cette hypothèse plairait à de nombreuses personnes du côté de la Canebière.