Ligue 1: la belle initiative de Strasbourg avant la réception de l'OM

Malgré l’interdiction de déplacement des supporters de l’OM à Strasbourg pour le match de la 18e journée de Ligue 1 prévu ce dimanche à la Meinau, le club alsacien a choisi de ne pas vendre les 1.000 billets récupérés. A la place, le RCS en fera cadeau aux licenciés et bénévoles de ses clubs partenaires.

C’est aussi ça la beauté du football et d’un club populaire comme le RCS. Plutôt que de mettre en vente les billets du parcage visiteurs de l’OM, le club de Strasbourg a choisi de récompenser ses fidèles supporters et d’en faire profiter à titre gracieux les licenciés et bénévoles de ses clubs partenaires.

Une jolie initiative de la part de la formation alsacienne qui aurait pu profiter de la visite de l’OM lors de la 18e journée de Ligue 1 ce dimanche (17h) pour récupérer de l’argent supplémentaire avec la vente des places allouées normalement aux fans marseillais. Et ce, malgré les nombreuses demandes effectuées par des supporters désireux d’assister à ce choc entre leur club de cœur et l’équipe de Jorge Sampaoli.

"Pas faire de commerce sur le dos d’une interdiction"

Mais voilà, à l’heure où les supporters de nombreux clubs de Ligue 1 sont interdits de déplacement, Strasbourg n’a pas voulu tirer profit de la fermeture de l’espace visiteurs de l’OM jusqu’à la fin de l’année 2021 en raison des incidents provoqués lors du déplacement à Angers, le 22 septembre.

"Le Racing a pour vocation de rassembler le plus grand nombre d’alsaciens à vivre des émotions sportives dans une ambiance festive et populaire, a estimé Alain Plet, directeur général adjoint du RCS, dans un communiqué partagé sur le site du club alsacien. Nous ne souhaitions pas faire de commerce sur le dos d’une interdiction mais pour que la fête soit totale, nous avons à cœur de ne pas voir un seul siège vide ce dimanche."

Confiant à l’idée de trouver preneur pour les places restantes, Strasbourg annonce déjà que son stade de La Meinau sera à guichets fermés pour la réception de l’OM. Sixième de L1 après une série de six matchs sans défaite, le Racing pourra encore se rapprocher du podium du championnat en cas de victoire face à Marseille.

Et pour y arriver, les coéquipiers de Ludovic Ajorque et Kevin Gameiro auront bien besoin de cette incroyable ferveur populaire contre des Marseillais revanchards après leur défaite contre Brest (1-2) le week-end dernier.