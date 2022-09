Ligue 1: la ministre de la Transition énergétique invite le PSG à combler "son retard" sur l'écologie

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a critiqué les réactions de Christophe Galtier et Kylian Mbappé sur le sujet des déplacements en avion et invite le club à vite se saisir du sujet de la transition écologique.

La boutade de Christophe Galtier sur "les chars à voile" et le fou rire de Kylian Mbappé à une question sur l’utilisation des trains plutôt que des avions pour les déplacements agitent le gouvernement. Le sujet a été ce mardi par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, qui a présenté le plan de sobriété du gouvernement. Cette polémique tombait, en quelque sorte, à point nommé pour un rappel à l’ordre.

"Je ne veux pas que l’arbre du PSG cache la forêt de toutes les Fédérations sportives"

"Leur réaction n’est pas à la mesure du sujet du réchauffement climatique, a-t-elle lancé devant la presse. Avec Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports, ndlr) nous avons un groupe de travail sur le sport est qui est allé assez loin et qui plus avancé que d’autres groupes de travail parce qu’avec les JO de Paris 2024, la question de la décarbonisation des compétitions sportives, de l’organisation des transports des équipes, du staff, des supporters est posée avec des propositions très concrètes, je ne veux pas que l’arbre du PSG cache la forêt de toutes les Fédérations sportives qui sont engagées aujourd’hui. L’essentiel des transports dans le monde sportif sont plutôt faits par car et train."

"J’invite sincèrement le PSG à se saisir très sérieusement de ce sujet parce que les Français ne comprendraient pas que certains s’estiment au-dessus du réchauffement climatique et ne daignent pas prendre leur part de cet effort collectif", a-t-il ajouté.

La ministre se réjouit de la vague d’indignation provoqué par les réactions de Galtier et Mbappé qui illustre, selon elle, une prise de conscience massive des Français sur l’écologie. "Cette réaction n’aurait suscité aucune question il y a trois ans, estime-t-elle. Aujourd’hui, il y a un changement de la perception de l’ensemble de la population. Il y a une mobilisation des entreprises, des administrations pour dire: ‘il faut maintenant changer nos comportements’. Le PSG est un peu en retard et c’est ce qu’ils ont démontré hier mais nous cherchons à embarquer le maximum de personnes. On parle de changements culturels et de comportements. (…) Il ne doit y avoir aucun secteur qui échappe à la décarbonation."