Ligue 1: "Le LOSC aurait dû finir quatrième", assure Létang, datas à l’appui

Peu à son aise en Ligue 1 depuis le début de saison, le champion en titre lillois se sait pourtant particulièrement attendu sur la scène domestique. Mais à en croire le président du LOSC, Olivier Létang, il sera compliqué de connaître la même réussite que l’année passée, où les Dogues auraient largement surperformés.

Champion de France pas forcément attendu la saison dernière devant le Paris Saint-Germain, le LOSC n’en reste pas moins lucide. Après un été mouvementé (départ de Christophe Galtier, mercato incertain), le président lillois Olivier Létang sait que son club sera attendu au tournant cette année encore, tandis que la Ligue des champions est venue s’ajouter au cahier des charges déjà exigeant des Dogues pour cette saison 2021-22.

Si peu de cadres ont quitté l’effectif durant l’intersaison, ou ont été compensés – Mike Maignan par Ivo Grbic, Boubakary Soumaré par Amadou Onana –, le dirigeant nordiste est conscient qu’il sera très difficile pour son club de faire aussi bien. D’autant que, à croire Létang dans un entretien plein d’honnêteté accordé lundi à La Voix des sports, Lille a largement surperformé la saison passée. "L’an dernier, le LOSC a gagné douze matches par un but d’écart. Douze matches! Entre gagner par un but d’écart et perdre par un but d’écart, il n’y a rien. Dans les éléments qu’on a en termes de data, parce qu’on suit tout, le LOSC aurait dû finir quatrième (Létang ne communique pas de chiffres pour justifier cette supposée quatrième place, ndlr). On a surperformé, on a fait du surscoring offensif et défensivement on a été très bons."

"Si on ne fait rien qu’un match nul, nous ne sommes pas champions"

Un réalisme froid des deux côtés du terrain, incarné notamment par Burak Yilmaz devant (16 buts) et la solidité derrière de la charnière centrale Fonte-Botman devant Maignan (23 buts encaissés, meilleure défense du championnat). Qui fait dire à Olivier Létang que la marge fut très mince entre une bonne saison et une saison fantastique.

"Nous sommes très lucides: si on perd cette force collective, si on perd cet état d’esprit, et bien plutôt que de gagner par un but d’écart on va perdre par un but d’écart, analyse le président. Sur ces douze matches remportés par un but d’écart, si on ne fait rien qu’un match nul, cela veut dire deux points en moins, et que nous ne sommes pas champions, qu’on on n’est pas non plus en Coupe d’Europe."

Tandis que Jocelyn Gourvennec est arrivé pour reprendre les destinées lilloises quelques mois après le titre, le début de saison des Dogues est mitigé: dixièmes, les Lillois n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre premières journées (2 nuls, 1 défaite). Au même stade la saison dernière, Lille était quatrième du championnat, fort de deux succès et deux nuls en quatre rencontres. "Si on pense que nous sommes devenus un autre club et que les joueurs sont devenus d’autres joueurs, on va droit dans le mur. Il faut absolument garder cet état d’esprit, ces valeurs-là qui sont fondamentales pour nous", conclut Létang.