Ligue 1: Lille, Rennes, Lyon… Qui est le favori pour la 5e place?

A quatre journées de la fin, le LOSC, le Stade Rennais et l'OL sont les mieux placés pour décrocher la cinquième place, qualificative pour la prochaine Conference League. Tour d'horizon des forces de chacun en plein sprint final.

Le classement actuel: avantage Lille

A quatre journées de la fin, Lille occupe la cinquième place avec trois longueurs d’avance sur Rennes et Lyon. Ce matelas offre un joker aux Lillois alors que les différences de but du trio sont dans les mêmes eaux (+19 pour Lille, +18 pour Rennes, +16 pour Lyon). Si le Losc regarde derrière, il peut aussi toujours rêver de la quatrième place actuellement occupée par Monaco, cinq points devant. D’autant que l’ASM défiera successivement ses trois poursuivants immédiats lors des trois prochaines journées.

Le calendrier: avantage Rennes

Sur le papier, Rennes - avec trois confrontations contre des équipes à la lutte pour le maintien voire condamnées à la descente (Troyes, Ajaccio, Brest) - semble avoir le calendrier le plus abordable. D’autant que les Bretons réussissent bien mieux contre les pensionnaires de la deuxième partie de tableau que face à ceux de l’actuel Top 10 (seulement 18 points pris contre des équipes du Top 10). Ils défieront aussi Monaco, à la fois acteur et arbitre de ce sprint final puisque l’ASM affrontera aussi Lyon et Lille.

Le Losc lancera les hostilités à Louis-II ce week-end avant d’enchaîner par un choc face à Marseille la semaine suivante, puis la réception de Nantes, engagé dans la féroce lutte pour le maintien. Les Nordistes se déplaceront à Troyes pour finir la saison face à une équipe qui sera probablement reléguée à ce moment.

Le calendrier sera assez dense pour Lyon avec quatre matchs face à des équipes du Top 10 ou à ses portes. Les hommes de Laurent Blanc se déplaceront à Clermont (11e), équipe en forme du moment (cinq victoires lors de ses six derniers matchs), avant les réceptions de Monaco et Reims (10e) puis un déplacement à Nice, en embuscade dans cette course à la Conference League (actuellement 8e à cinq points de Rennes et Lyon).

La dynamique: avantage Lyon

Avant d’être démis de ses fonctions de président, Jean-Michel Aulas se vantait des changements impulsés cet hiver en soulignant que l’OL était l'une des meilleures équipes sur la phase retour. C’est vrai: depuis la 20e journée, Lyon est l’équipe qui a récolté le plus de points avec Paris (31). L’OL n’a perdu que deux fois (Auxerre et Marseille) et reste sur une folle remontée contre Montpellier (5-4) qui peut galvaniser tout une équipe dans ce sprint final.

La forme lyonnaise tranche avec celle plus instable de ses deux principaux concurrents. Malgré l’un des jeux les plus séduisants du championnat, le Losc est plombé par des trous d’air avec des résultats surprenants comme ces récentes défaites à Angers (1-0) et Reims (1-0) ou ce nul face à Auxerre (1-1). La dégringolade est plus marquante à Rennes, troisième avant la Coupe du monde. La coupure mais surtout la grave blessure de Martin Terrier ont coupé les jambes des Rennais, battus dix fois depuis et qui affichent le 14e bilan sur la phase retour (19 points). Malgré quelques rares coups d’éclat (deux victoires contre Paris), les Bretons s’essoufflent et font preuve d’une incroyable fébrilité sur chaque incursion inverse dans la surface. Malgré cette morosité, Bruno Genesio affirme son optimisme sur les chances rennaises de décrocher une sixième qualification consécutive en Europe.

Le calendrier des trois concurrents à la 5e place

Lille, 5e (59 points, +19)

J35: se déplace à Monaco

J36: reçoit Marseille

J37: reçoit Nantes

J38: se déplace à Troyes

Rennes, 6e (56 points, +18)

J35: reçoit Troyes

J36: se déplace à Ajaccio

J37: reçoit Monaco

J38: se déplace à Brest

Lyon, 7e (56 points, +16)

J35: se déplace à Clermont

J36: reçoit Monaco

J37: reçoit Reims

J38: se déplace à Nice