Ligue 1: Messi a snobé le PSG lors de son discours aux Laureus Awards

Doublement récompensé lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards ce lundi, Lionel Messi a évoqué son bonheur d'avoir remporté la Coupe du monde 2022, ainsi que les "joies" qu"il a connu au Barça. En revanche, il n'a pas mentionné le PSG dans son discours.

Ce lundi, Lionel Messi est devenu le premier sportif à remporter deux prix lors d'une même édition des Laureus World Sports Awards à Paris. Le capitaine de l'Argentine a été élu sportif de l'année et membre de l'équipe de l'année après sa victoire avec l'Albiceleste en Coupe du monde. Lors de son discours, le septuple Ballon d'or s'est souvenu, non sans émotion, de l'aventure au Qatar avec la sélection, ainsi que les bons moments passés au Barça.

"C'est toujours agréable de recevoir ce genre de reconnaissance. Je fais un sport collectif et cette année, j'ai réalisé mon plus grand rêve : gagner la Coupe du monde avec mon équipe nationale. Cela m'a coûté cher, à la fin de ma carrière. J'ai eu beaucoup de joie avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l'équipe nationale, a-t-il confié sur la scène. J'ai eu beaucoup de difficultés sur mon chemin et cela m'a permis de les surmonter. Je suis reconnaissant envers ma famille et mes proches, qui me respectent. J'ai pu réaliser mon rêve. Cela a pris beaucoup de temps, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et qui soit arrivée à notre pays après une si longue période. Tout ceci, c'est pour l'Argentine et je le répète: merci beaucoup".

Le PSG pas cité en deux minutes de discours

Une prise de parole de deux minutes où l'attaquant n'a pas prononcé une seule fois le Paris Saint-Germain. Le symbole d'un lien fragile entre les deux parties depuis quelques mois. Malgré un titre de champion de France la saison dernière, Lionel Messi va quitter la capitale à l'expiration de son contrat en juin, comme révélé par RMC Sport il y a quelques jours. Suspendu la semaine dernière après un voyage non-autorisé en Arabie Saoudite, l'ancien barcelonais s'est excusé dans une vidéo et a repris l'entraînement ce lundi.

Comme expliqué par RMC Sport, cette reprise, presque en individuel au centre Ooredoo, n’a surpris personne au niveau de la direction du PSG, puisque cela a été acté entre les deux parties après des discussions. Messi devrait d’ailleurs participer aux autres séances prévues cette semaine. Reste à savoir s'il effectuera son retour sur les terrains dès samedi, lors de la réception d'Ajaccio au Parc des Princes (21 heures).