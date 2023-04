Ligue 1: neuf joueurs à plus de 15 buts, une première depuis 45 ans

La lutte pour le titre du meilleur buteur du championnat bat son plein. Après la 31e journée, neuf joueurs ont marqué au moins 15 buts et il est difficile de savoir qui succèdera à Kylian Mbappé.

Les buteurs de Ligue 1 ont de nouveau montré les crocs ce week-end, à l'occasion de la 31e journée. Si Alexandre Lacazette a ouvert le bal en inscrivant son 19e but de la saison sur pénalty face à Toulouse vendredi (1-2), Kylian Mbappé et Jonathan David lui ont répondu contre Lens et Montpellier pour repasser en tête au classement des meilleurs buteurs du championnat (20 réalisations).

La Ligue 1 championne du top 5 européen

Les trois hommes ne sont pas les seuls à réaliser une belle saison sur le plan individuel, puisque pas moins de neuf joueurs culminent à 15 buts ou plus lors de l'exercice 2022-2023. C'est du jamais-vu dans le championnat depuis 1977-1978 (neuf également). Les attaquants de Ligue 1 sont d'ailleurs les maîtres en la matière dans les cinq grands championnats européen. En Angleterre, ils ne sont que quatre à ce stade (Haaland, Kane, Toney, Rashford), tandis qu'en Espagne (Lewandowski, 17 après 29 journées), Allemagne (Füllkrug, 16 après 28 journées) et Italie (Osimhen, 21 après 30 journées), un seul joueur a dépassé la barre des 15 réalisations.

Si les snipers de Ligue 1 ont la côte cette saison, ils sont en revanche loin des records. En 1948-1949, 15 buteurs avaient atteint le stade des 15 réalisations selon Opta. Ils étaient 13 en 1956-1957 et 1947-1948. Alors qu'il reste sept rencontres à jouer, la bataille va continuer à faire rage pour savoir qui succèdera à Kylian Mbappé, vainqueur des quatre derniers titres de meilleur buteur du championnat.

Le top 10 du classement des buteurs de Ligue 1 après 31 journées

1. Kylian Mbappé (20 buts, dont 2 pénalties)

1. Jonathan David (20, dont 6 pénalties)

3. Alexandre Lacazette (19, dont 5 pénalties)

4. Folarin Balogun (18, dont 5 pénalties)

5. Wissam Ben Yedder (17, dont 4 pénalties)

6. Terem Moffi (16, dont 1 pénalty)

7. Lionel Messi (15)

7. Loïs Openda (15)

7. Habib Diallo (15, dont 1 pénalty)