Ligue 1: pourquoi cette 27e journée peut être un tournant dans la course au maintien

Les quatre dernières équipes de Ligue 1 (Troyes, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux), toutes à égalité de points, vont s’affronter ce week-end à l’occasion de la 27e journée dans deux rencontres à très fort enjeu. Alors que le sprint final va bientôt débuter, il y a du KO dans l’air.

Au soir de cette 27e journée, il sera trop tôt pour tirer la moindre conclusion concernant la course au maintien. Mais, à la fin du week-end, il y a de fortes chances qu’un tournant ait eu lieu dans le bas du classement de Ligue 1. Dimanche, les quatre dernières équipes de notre championnat s’affrontent (Saint-Etienne-Metz à 13h, Bordeaux-Troyes à 15h) dans ces fameuses “rencontres à six points”, qui prennent encore plus d’importance sachant que toutes les équipes de ce quatuor affichent 22 unités au compteur.

>> Toutes les infos avant la 27e journée de Ligue 1

À 11 journées de la fin, Troyes (17e), Metz (18e), Saint-Etienne (19) et Bordeaux (20e) sont seulement départagées à la différence de buts. Lors de ces deux confrontations directes, il y a donc assurément du KO dans l’air. Présent en conférence de presse ce vendredi, David Guion, le nouvel entraîneur de Bordeaux, ne s’y est pas trompé: "C'est très important car c'est un concurrent direct avec le même nombre de points. C'est un match qu'il faut emporter”, a clamé le technicien girondin avant la réception de l'ESTAC.

Une meilleure dynamique pour Saint-Etienne

Le duel entre Bordeaux et Troyes apparaît comme le match entre les deux équipes qui ont le plus besoin de renouer avec le succès. Les Bordelais et les Troyens n’ont chacun remporté qu’une seule de leur huit dernières rencontres de Ligue 1 et doivent à tout prix retrouver le goût de la victoire. Si David Guion a au moins le mérite d’être invaincu depuis sa prise de fonction sur le banc des Girondins (deux nuls), Bruno Irles est quant à lui en grande difficulté depuis qu’il a succédé à Laurent Batlles en janvier, au point d’être déjà dans le viseur des supporters de l’ESTAC après seulement deux mois dans l’Aube.

Avant de débuter cette 27e journée de tous les dangers, Saint-Etienne est la formation qui présente le plus de certitudes. Entre fin janvier et mi-février, les hommes de Pascal Dupraz ont enchaîné trois victoires en Ligue 1, avant d’être stoppés par Strasbourg (1-1) puis battus avec les honneurs au Parc des Princes par le PSG (3-1) le week-end dernier. Face aux Verts, se présentent des Messins en plein doute (une seule victoire en huit journées) et privés de leur coach Frédéric Antonetti quasiment jusqu’à la fin de la saison.

Du suspense jusqu'à la fin de la saison

Au regard du rythme des équipes en queue de peloton, la plupart des observateurs s’accordent pour dire que le maintien devrait cette saison se jouer autour des 35 points. Si certains peuvent s’interroger sur le niveau de notre Ligue 1 en voyant autant d’équipes avec un total de points aussi faible, d’autres pourront se réjouir du fait que personne ne soit complètement lâché et du suspense que cela implique. Au grand dam des supporters des clubs concernés, qui vont, ce week-end, avoir un sacré avant-goût de la tension qui va les accompagner jusqu’à la fin de la saison.

Le classement:

16. Lorient, 24 points (-18)

17. Troyes, 22 points (-18)

18. Metz, 22 points (-20)

19. Saint-Etienne, 22 points (-23)

20. Bordeaux, 22 points (-25)