Ligue 1: PSG, OM, Lens… qui a le meilleur calendrier dans la course au titre ?

Battu par Lorient (1-3) dimanche, le PSG ne compte plus que cinq points d’avance sur l’OM qui rêve du titre malgré un calendrier qui semble plus favorable pour les Parisiens, opposés à quatre équipes en lutte pour le maintien.

La 33e journée de Ligue 1 a un peu relancé le suspense dans la course au titre. En attendant le résultat de Lens, qui compte neuf points de retard sur Paris, à Toulouse, mardi (21h), l’OM s’est rapproché à cinq points du PSG, leader, après sa victoire face à Auxerre (2-1) quelques heures après le revers parisien face à Lorient (1-3). Le matelas reste confortable pour Paris qui compte une meilleure différence de buts que ses deux poursuivants (+42, contre +29 pour Lens et Marseille) mais aussi un calendrier plus abordable.

>> Ligue 1: les infos en direct

Un calendrier a priori très favorable pour le PSG

Lors de cinq dernières journées, les hommes de Christophe Galtier seront opposés à quatre équipes en lutte pour le maintien, dont deux très mal embarquées dans cette course. Cela commencera par un déplacement à Troyes, dimanche (20h45), une équipe qui n’a plus gagné depuis le 2 janvier (4 nuls, 12 défaites depuis). Les Parisiens défieront ensuite Ajaccio, avant deux rendez-vous contre Auxerre et Strasbourg, actuellement juste au-dessus de la ligne rouge. Paris finira sa saison au Parc des Princes contre Clermont, équipe en forme du moment (cinq victoires de rang) et seul adversaire du Top 10 dans ce sprint final.

Un calendrier a priori très favorable pour les hommes de Christophe Galtier même s’ils semblent en chute libre ces dernières semaines (trois défaites lors des six derniers matchs) et plus généralement depuis la fin de la Coupe du monde (6 défaites en L1).

Marseille, qui se remet à rêver du titre, aura un calendrier un peu plus corsé avec un choc à Lens dans un Bollaert incandescent dès samedi (21h) pour commencer. Les Marseillais recevront ensuite Angers, déjà relégué en L2, avant un nouveau déplacement périlleux à Lille, en course pour une qualification européenne. Ils recevront ensuite un concurrent pour le maintien, Brest, avant de conclure à Ajaccio.

Après son déplacement à Toulouse mardi, Lens aura droit au dernier gros choc de sa saison face à Marseille, samedi. Les Sang et Or termineront ensuite face à deux équipes du ventre mou (Reims, Lorient), puis deux équipes de bas de tableau (Ajaccio et Auxerre).

PSG, 1er, 75 points (+42)

J34: se déplace à Troyes

J35: reçoit Ajaccio

J36: se déplace à Auxerre

J37: se déplace à Strasbourg

J38 : reçoit Clermont

OM, 2e, 70 points (+29)

J34: se déplace à Lens

J35: reçoit Angers

J36: se déplace à Lille

J37: reçoit Brest

J38: se déplace à Ajaccio

Lens, 3e, 66 points (+29, un match en moins)

J33: se déplace à Toulouse

J34: reçoit Marseille

J35: reçoit Reims

J36: se déplace à Lorient

J37: reçoit Ajaccio

J38: se déplace à Auxerre