Ligue 1: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le multiplex de la 38e journée

La 38e et dernière journée de Ligue 1 se dispute ce samedi soir (21h) avec le traditionnel multiplex de fin de saison.

Du spectacle et des rebondissements à tous les étages. L’épilogue de la saison de Ligue 1 s’annonce passionnant ce samedi, puisque sept rencontres présenteront de l’enjeu, que cela soit pour les places européennes ou pour le maintien. Le classement resserré en haut comme en bas de tableau promet une bataille de tous les instants.

La deuxième place, qui vient de changer de propriétaire avec l’arrivée soudaine de l’AS Monaco, sera l'attrait majeur de ce multiplex. L’OM et Rennes peuvent encore y croire, même si l’une de ses trois équipes sera privée de Ligue des champions la saison prochaine. Marseille recevra notamment Strasbourg, une équipe en lice pour le top 4, pour le choc de la soirée. Nice et Lens visent aussi une qualification européenne.

Qui pour rejoindre Auxerre en barrage?

En bas du classement, Bordeaux devrait disputer son dernier match en Ligue 1 avant de, sauf miracle, descendre en Ligue 2. La lutte se concentrera donc entre Metz et Saint-Étienne, 18e et 19e, qui se battront pour éviter la relégation et décrocher une place de barragiste contre l’AJ Auxerre.

Pour suivre le multiplex de la 38e journée de Ligue 1, il faudra se tourner vers Amazon Prime Video, qui diffusera également huit rencontres en intégralité. Marseille-Strasbourg sera retransmis en intégralité sur Canal+Décalé et Lille-Rennes sera à suivre sur l'antenne de Canal+Sport.

On vous conseille aussi de suivre le multiplex à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site RMC Sport.