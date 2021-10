Ligue 1: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder OM-Lorient

Pour la 10e journée de Ligue 1, l'OM reçoit Lorient. Le coup d'envoi est prévu ce dimanche 17 octobre, à 20h45. Le match est à suivre sur Prime Video et à la radio sur RMC.

Un OM-Lorient pour un dernier hommage. Dans un stade Vélodrome presque complet, Marseille reçoit Lorient, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ce soir à 20h45. Un choc entre le sixième et le huitième du championnat, puisque les deux clubs comptent le même nombre de points, 14. Ce match est diffusé en direct sur Prime Video. Il est également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Un Vélodrome plein pour rendre hommage à Tapie

Cette rencontre sera surtout l'occasion pour les supporters marseillais de rendre un dernier hommage à Bernard Tapie, décédé le 3 octobre. Le club phocéen jouait alors à l'extérieur face à Lille, où il s'était incliné 2-0. Le Vélodrome a depuis honoré son ancien président lors d'une cérémonie où le cercueil de Bernard Tapie a été placé sur la pelouse. Mais aucun match n'a été joué dans l'enceinte marseillaise depuis. Les supporters ont donc prévu de faire de ce match contre Lorient le dernier hommage à leur "Boss". Plus de 55.000 supporters sont espérés pour ce que certains appellent "le match le plus important de la saison", avec le record d’affluence de la saison en vue (55.039 contre Saint-Etienne).

Des Lorientais en meilleure forme

Côté sportif, la dynamique est en faveur des Lorientais, qui n'ont perdu aucun de leurs cinq derniers matchs, et ont accroché l'OL lors de la huitième journée (1-1). L'OM lui pâtine après son bon début de saison et est sur deux défaites consécutives en Ligue 1, contre Lille (0-2) et Lens (2-3). Les Olympiens ne pourront pas compter sur Amine Harit, touché à l'adducteur, mais profiteront du retour dans le groupe de leur capitaine Dimitri Payet. Cengiz Under manquera aussi la partie, suspendu après son carton rouge face à Lille.

Les Lorientais ont eux une bonne nouvelle au moment de se rendre à Marseille, puisque Terem Moffi, auteur de deux buts cette saison, est de retour dans le groupe après son entorse. Seuls absents notables du côté des Merlus : Jérémy Morel, blessé aux ischios, et Fabien Lemoine, suspendu.

