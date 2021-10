Lille-OM: Payet absent du groupe pour le déplacement

Dimitri Payet ne figure pas dans le groupe de l'OM pour le match contre Lille ce dimanche au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (17h). Le milieu offensif marseillais souffre d'un pépin physiqueau mollet.

Auteur d'un doublé malgré la défaite contre Lens (2-3) le week-end dernier, Dimitri Payet semblait enfin avoir lancé sa saison avec l'OM. Mais le milieu offensif a rechuté et ne figure pas dans le groupe dévoilé ce samedi par le club phocéen pour le match contre Lille lors de la neuvième journée de Ligue 1. Une mauvaise surprise pour Jorge Sampaoli privé de son maître à jouer face au LOSC.

Selon le club cité par l'AFP, Dimitri Payet souffre d'une contusion à un mollet depuis le match contre Galatasaray jeudi (0-0). La blessure est présentée comme douloureuse mais sans gravité.

Payet efficace malgré les absences

Une absence de Dimitri Payet pour un problème physique qui constitue un nouveau coup d'arrêt pour le joueur de 34 ans. Titulaire lors de tous les matchs de son équipe au Vélodrome cette saison, le milieu offensif n'a plus joué à l'extérieur depuis les incidents de Nice-OM du 22 août.

Pris à partie et même frappé par un supporter des Aiglons, Dimitri Payet a ensuite raté les déplacements à Monaco et Angers. A ces forfaits s'ajoutent donc celui contre les Dogues ce dimanche. Le total de matchs ratés par l'international tricolore aux 38 sélections grimpent même à quatre si l'on compte le voayge à Moscou en Ligue Europa. Le capitaine olympien s'était bien rendu en Russie mais n'avait pas quitté le banc lors du nul concédé face au Lokomotiv (1-1).

Une présence qui ne nuit pour le moment pas aux performances de Dimitri Payet. Quand il joue devant le public du Vélodrome, le meneur de jeu brille et a déjà inscrit cinq buts et délivré une passe décisives en cinq matchs de Ligue 1 cette saison. Privé du déplacement à Lille en raison d'un souci physique, pourra profiter de la trêve internationale pour se soigner et retrouver la forme avant le prochain match de l'OM, le 17 octobre contre Lorient, cette fois sur la pelouse du Vélodrome.

Milik retrouve la Ligue 1

Pas de rechute en revanche pour Arkadiusz Milik. Entré en jeu pour la fin du match européen contre Galatasaray, le buteur de 27 ans pourrait enfin rejouer en Ligue 1. Absent du championnat depuis le dernier match de la saison 2020-2021, le Polonais figure bien dans le groupe de l'OM pour le duel contre Lille. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli qui apprécie grandement l'apport de son attaquant.

"C'est un joueur différent de Bamba Dieng par exemple, qui lui préfère jouer dans le dos de la défense, a ainsi expliqué le technicien face à la presse avant la rencontre. Il y aura des relations différentes avec Milik, qui est plus un buteur. Cela va modifier un petit peu la relation des joueurs offensifs, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir dans les prochaines semaines."

Troisième de Ligue 1 et désormais à dix points du PSG et quatre unités de Lens, l'OM doit l'emporter face à Lille pour ne pas être trop distancé par ses rivaux. En cas de défaite, Marseille pourrait même se faire éjecter du podium avant la trêve.