Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OM-Brest

Marseille accueille Brest ce samedi lors de la 29e journée de la saison en Ligue 1. Après des débuts victorieux contre Rennes en milieu de semaine, Jorge Sampaoli tentera de guider son équipe vers une deuxième victoire consécutive en championnat lors d'un match face aux Brestois à suivre dès 17h sur Canal +.

Présenté ce mardi à Marseille, Jorge Sampaoli n'a pas traîné pour gagner son premier match sur le banc de l'OM. Après un succès arraché de haute lutte contre Rennes (1-0), le technicien espèrera signer la passe de deux ce samedi contre Brest. Le club phocéen ne manquera pas d'ambition lors d'un duel disputé sur la pelouse du Vélodrome à partir de 17h. Une rencontre diffusée à la télévision sur Canal +.

OM-Brest est également à retrouver en direct radio à l'antenne de RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

L'OM vise le top 5

Sixième de Ligue 1 avec 42 points après 28 journées, Marseille possède une superbe occasion d'intégrer le top 5 ce week-end. Face à des Brestois, seulement treizième du classement, les partenaires de Florian Thauvin et Dimitri Payet doivent profiter des errements défensifs des Bretons (troisième pire défense de L1) pour l'emporter.

En cas de deuxième victoire d'affilée pour Jorge Sampaoli et les siens, l'OM doubelrait provisoiremlent Lens et signerait une belle opréation dans la course à la Ligue Europa. Surtout, les Phocéens mettraient une grosse pression sur les Sang et Or avant le duel pour l'Europe entre l'équipe de Franck Haise et le Metz de Frédéric Antonetti, septième de Ligue 1, dimanche (15h). Mais avant de profiter du spectacle et de la prometteuse opposition entre ses deux principaux rivaux en championnat, Marseille doit battre Brest à domicile.

