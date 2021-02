Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OM-OL

La 27e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche avec un duel entre Marseille et Lyon au stade Vélodrome. En attendant l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'OM tentera de se rapprocher des places européennes alors que l'OL veut rester dans la course au titre face au Losc et au PSG. Un choc à suivre à 21h en direct sur Canal +.

Un duel capital, rien que ça. L'affrontement en Marseille et Lyon ce dimanche au Vélodrome comprend de multiples enjeux. Ce choc tant attendu entre l'OM et L'OL sera à suivre en direct dès 21h sur la chaîne Canal +.

Mais pour ceux qui le préfèrent, la rencontre sera également accessible à la radio sur l'antenne de RMC ou en direct commenté sur le site RMC Sport.

Marseille vise l'Europe

Du côté de l'OM, ce match de la 27e journée de Ligue 1 pourrait bien constituer la dernière apparition de Nasser Largue sur le banc de l'équipe première alors que Jorge Sampaoli ne devrait plus tarder à arriver.

Sur le plan sportif, les Phocéens voudront se relancer dans la course à l'Europe et un succès face à l'autre olympique leur permettrait de se rapprocher du top 5. Provisoirement septième, le club marseillais possède trois points de retard (mais avec deux matchs à jouer) sur la cinquième place détenue par les Messins de Frédéric Antonetti.

Lyon veut encore croire au podium

Plus encore, comme l'a notamment rappelé Pape Gueye, l'OM pourrait presque mettre fin aux ambitions des Lyonnais en Ligue 1. Si Marseille rêve d'Europe, les Gones espèrent se mêler le plus longtemps possible à la lutte pour le titre avec Lille, le PSG et Monaco. En cas de défaite sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche, le groupe de Rudi Garcia se retrouverait à deux points de Paris et a minima trois longueurs du Losc (six e avec une victoire des Dogues contre Strasbourg). Pas une surprise, donc, de voilr l'entraîneur de Lyon attendre de ses protégés un match digne de la Ligue des champions.

"Peu importe l'affiche, il faut mettre tous les ingrédients pour gagner, a lancé le coach rhodanien en marge de ce choc. [...] Si on doit donner un repère aux joueurs, c’est d’être en mode Ligue des champions."

Le programme TV pour la fin de la 27e journée de L1

Monaco-Brest, ce dimanche à 13h sur Canal + Sport

Angers-Lens, ce dimanche dans le multiplex à 15h sur Canal + Sport

Lorient-ASSE, ce dimanche dans le multiplex à 15h sur Canal + Sport

Nîmes-Nantes, ce dimanche dans le multiplex à 15h sur Canal + Sport

Reims-Montpellier, ce dimanche dans le multiplex à 15h sur Canal + Sport

Lille-Strasbourg, ce dimanche à 17h sur Canal + Sport

OM-OL, ce dimanche à 21h sur Canal +.