OL: l'avertissement de Rudi Garcia à ses défenseurs avant le choc contre l'OM

Alors que l’Olympique Lyonnais se déplace à Marseille dimanche (21h), pour le choc de clôture de la 27e journée de Ligue 1, Rudi Garcia a réclamé de son secteur défensif davantage de "concentration" vendredi en conférence de presse.

Rudi Garcia est un perfectionniste. Deuxième de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, deuxième meilleure attaque du championnat (54 buts, à égalité avec l’AS Monaco), le coach de 57 ans cible encore des points d’amélioration pour son équipe, qui va affronter l’Olympique de Marseille dimanche soir (21h).

Pas vraiment satisfait du relâchement défensif de ses joueurs à Brest vendredi dernier, vainqueurs 2-3 après avoir mené 0-3, Garcia espère que cela sera corrigé en vue du choc entre les deux Olympiques. "Je veux que l’on retrouve notre concentration dans l’organisation défensive et une implication à tous les niveaux, et tout le temps", a-t-il assuré vendredi en conférence de presse d’avant-match.

"Faire attention à l’équilibre de l’équipe"

Afin de lutter jusqu’au bout pour le titre en Ligue 1, tandis que quatre équipes se tiennent en six points devant, l’OL va devoir resserrer les rangs derrière, alors que les Rhodaniens ont encaissé cinq buts lors de leurs trois dernières rencontres toutes compétitions confondues.

"Ce serait bien de prendre moins de buts. Encore une fois il faut faire attention à l’équilibre de l’équipe, puisque notre ADN est quand même de marquer des buts, a-t-il poursuivi. Mais oui, on peut faire mieux sur le plan défensif, et sur le plan collectif surtout. Il y a une alerte à remettre sur les joueurs. En tout cas, c’est toujours plus simple de leur faire assimiler des choses lorsque ça se passe bien et que l’on gagne."

Peut-être que le retour du Brésilien Marcelo, blessé à la cheville lors de Lyon-Montpellier (1-2) le 13 février dernier et qui devrait être du déplacement marseillais, apportera un surplus de sérénité à son secteur défensif pour le dernier tiers de la saison.