Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Strasbourg-PSG

Le PSG se déplace à Strasbourg ce samedi (17h) pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, où le faux-pas est interdit en vue du titre après la victoire du LOSC ce vendredi.

Trois jours après sa victoire au forceps face au Bayern Munich (3-2), lors du quart de finale aller de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi. A l'occasion de la 32e journée, Mauricio Pochettino et ses joueurs se déplacent à Strasbourg dans un match à ne pas perdre. La rencontre sera à suivre à 17 heures sur Canal +, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

Plusieurs absents pour le PSG

Avec la victoire du LOSC ce vendredi face à Metz (2-0), le PSG se retrouve provisoirement à six points des Dogues. Une deuxième défaite de rang en championnat serait forcément un gros coup d'arrêt pour les Parisiens, qui laisseraient alors une sérieuse option à l'équipe de Christophe Galtier. Le faux-pas est interdit, d'autant plus avec l'AS Monaco et l'OL aussi à la lutte.

Pour ce déplacement en Alsace, Mauricio Pochettino va devoir forcément procéder à un turn-over. Après son carton rouge infligé samedi dernier face au LOSC, Neymar est lui suspendu. Mais l'infirmerie parisienne est bien remplie avec aussi les absences confirmées de Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi.

Touchés par le coronavirus, Marco Verratti et Alessandro Florenzi ne seront pas non plus du voyage à Strasbourg. Mais ils devraient pouvoir revenir à temps pour le quart de finale retour de Ligue des champions, qui se profile déjà ce mardi (21h sur RMC Sport 1) au Parc des Princes.