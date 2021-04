Metz-Lille: "Si Paris est au niveau de Munich, ce sera compliqué", tempère André

Benjamin André positivait forcément après un succès lillois face à Metz (2-0), qui permet à Lille de prendre provisoirement six points d'avance sur le PSG en tête de la Ligue 1. Mais le milieu des Dogues préfère pour l'heure se concentrer sur l'objectif de retrouver la Ligue des champions avant d'évoquer un possible titre.

Lille va vivre une nouvelle semaine dans le costume de leader de Ligue 1. Vainqueurs de Metz (2-0), vendredi, en ouverture de la 32e journée, les Dogues ont provisoirement six points d'avance sur le PSG, qui se déplace à Strasbourg ce samedi (17h).

Encore titularisé par Christophe Galtier face à Metz, l'expérimenté Benjamin André préférait se concentrer sur le résultat du soir après la rencontre. "C'était un match difficile, on n'a pas fait un grand match, on a fait un match moyen, il faut le reconnaître. Mais force est de constater qu'on a réussi à gagner même en étant moins bien. Comptablement c'est une opération très importante. On met la pression ce soir donc c'est un contrat rempli. On a été en difficulté, ils faut être honnête. Tous les matches vont être difficiles car tout le monde voudra battre le premier. Il faudra s'arracher à chaque match."

"On a envie de faire les choses ensemble"

Lille attend un titre de champion de France depuis 2011, et le trophée soulevé par une équipe entraînée par Rudi Garcia, et portée par des joueurs comme Eden Hazard, à l'époque. Dix ans plus tard, la solidité défensive lilloise apparaît comme la principale force avec seulement 19 buts encaissés en 32 journées. "On a une bonne mentalité, un bon esprit de groupe, on a envie de faire les choses tous ensemble. Même quand c'est compliqué on s'accroche et ça finit par payer, a souligné Benjamin André, qui refuse néanmoins le rôle de favori pour Lille. Quand on voit ce que Paris a fait contre le Bayern, s'ils sont à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, ça sera très compliqué. Notre objectif c'est déjà de retrouver la Ligue des champions."

Lille pourrait faire une très grande opération en vue de la Ligue des champions dans deux semaines, en déplacement face à Lyon le 25 avril prochain, pour la 34e journée. Avant cela, Christophe Galtier et ses hommes recevront Montpellier vendredi prochain (21h).