Ligue 1: sur quelle chaîne suivre le multiplex et tous les matchs de la 37e journée

La Ligue 1 s'offre un suspense incroyable ce dimanche pour l'avant-dernière journée de la saison. Lutte pour le titre, course à l'Europe et bataille pour le maintien donneront lieu à dix duels remplis d'enjeux. Des rencontres diffusées en multiplex dès 21h sur Canal + et en indivuduel sur plusieurs autres chaînes.

Leader de Ligue 1, Lille peut être sacré champion de France ce dimanche à l'issue d'une 37e journée et d'un multiplex de dix matchs riche en promesses. Profitant du retrait de Mediapro, le groupe Canal a récupéré l'intégralité des affiches pour cette soirée à suspense. Rendez-vous dès 21h sur Canal + pour suivre les dix rencontres de cette avant-dernière journée du championnat de France en direct télévisé.

Leader avec trois points d'avance sur le PSG, le groupe entraîné par Christophe Galtier reste maître de son destin avant d'affronter Saint-Etienne. Derrière, Paris tentera de l'emporter contre Reims au Parc des Princes avant d'espérer une contre-performance des Dogues. A la lutte pour le podium, mais pas encore mathématiquement battus pour le titre en Ligue 1, Monaco et l'OL restent aussi à l'affût d'une erreur lilloise ou parisienne.

Du suspense pour l'Europe et le maintien

La course à l'Europe donnera lieu à une beau combat à distance entre l'OM, Lens et Rennes. Les Marseillais recevront Angers pour la dernière de Florian Thauvin en L1 avant son départ vers le Mexique. Un match à suivre via la multiplex mais également en clair sur C8. Lens défiera des Bordelais en quête de maintien alors que Rennes affrontera Monaco.

Dans le bas du classement aussi les téléspectateurs pourront profiter d'un final à suspense. La lutte pour le maintien n'est pas encore bouclée. Le barragiste et le 19e de L1 ne sont pas encore connus. Six équipes se battront pour éviter d'accompagner Dijon en L2.

Le programme TV de la 37e journée de L1

Lille–AS Saint-Etienne en multiplex sur Canal + en intégralité sur Canal+ Sport

PSG-Reims en multiplex sur Canal + en intégralité sur Canal+ Sport Week-end

OM-Angers en multiplex sur Canal + en intégralité sur C8

Monaco-Rennes en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports

Nîmes-OL en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports

Bordeaux-Lens en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports

Dijon-Nantes en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports

Lorient-Metz en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports

Nice-Strasbourg en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports

Montpellier-Brest en multiplex sur Canal + en intégralité sur Multisports