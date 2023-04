Ligue 1: Henry donne le nom de l’équipe qu’il prend le plus de plaisir à voir jouer cette saison

Consultant pour Prime Video, Thierry Henry suit de près la Ligue 1 cette saison. Et l’ancien attaquant de l’équipe de France apprécie particulièrement les performances du RC Lens. Une équipe dont il salue la solidarité et le jeu tourné vers l’avant.

Thierry Henry est un observateur privilégié de la Ligue 1. L’ancien attaquant des Bleus officie cette saison en tant que consultant sur Prime Vidéo, le diffuseur principal du championnat de France. Et il pose un regard avisé sur le football hexagonal. Avant le choc entre l’OL et l’OM, ce dimanche au Groupama Stadium, le champion du monde 1998 a été interrogé sur les performances du RC Lens, à la lutte avec l'OM pour la deuxième place du classement derrière le PSG et large vainqueur de Monaco samedi à Bollaert (3-0). L’équipe de Franck Haise est-elle la plus belle à voir jouer cette saison en L1?

"Oui, je vais dire ça. Je vais me mouiller, a répondu Thierry Henry. Déjà, énormément de respect pour ce qu’ils ont fait au niveau du recrutement. Ils ont été chercher des joueurs qui pouvaient rentrer tout de suite dans leur système. La star de cette équipe, c’est simplement l’équipe. C’est contagieux quand tu vois une équipe aller vers l’avant, se battre ensemble, peu importe le onze de départ. Cette équipe est vraiment difficile à manœuvrer."

"Openda est un joueur plus complet"

"C’est vrai que quand tu regardes Lens, tu vois quand même un bon match, a poursuivi l’ex-buteur de 45 ans. Après, il y avait Monaco derrière que j’aimais bien voir, une équipe un peu plus équilibrée. Mais c’est sympa quand tu vois Lens jouer. N’oublions pas le recrutement. Je ne vais pas parler de tous les joueurs, mais ils ont été bons dans le recrutement."

Les Sang et Or ont notamment viser juste en enrôlant Loïs Openda au FC Bruges l’été dernier (10 millions d’euros). Thierry Henry connaît bien l’attaquant de 23 ans pour l’avoir côtoyé en équipe de Belgique, dont il a été l’un des assistants. Et il salue le rendement du natif de Liège: "Loïs presse, marque, fait marquer. A un moment donné, je me demandais pourquoi le coach ne le faisait pas jouer, alors que c’était le meilleur buteur de Lens. Maintenant, je pense que son jeu est un peu plus complet, surtout quand il n’a pas la balle. Il n’avait pas encore bien capté ce que Lens devait faire aussi sans la balle. Et maintenant, c’est un joueur un peu plus complet pour cette équipe. Voilà pourquoi il joue assez souvent. Avec les buts, bien sûr ça aide".