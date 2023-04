OL: "Il doit apprendre à tuer", Thierry Henry valide les critiques de Blanc sur Cherki

Après la victoire de l’OL sur la pelouse de Toulouse vendredi (2-1, 31e journée de Ligue 1), Laurent Blanc s’est dit frustré par le manque de réalisme de Rayan Cherki. Un constat partagé par Thierry Henry, qui en a profité pour distiller de précieux conseils au jeune Lyonnais.

Les prestations de Rayan Cherki n’en finissent plus de faire parler. Alors que Laurent Blanc ne s’est pas montré tendre envers son jeune attaquant vendredi après la victoire de l’OL contre Toulouse (2-1, 31e journée de Ligue 1), le technicien lui reprochant son manque de réalisme, Thierry Henry a validé ce constat.

"Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo (Laurent Blanc, ndlr). Après, on n’est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste… Les grands joueurs, c’est ce qu’ils arrivent à faire en général", a détaillé l’ancien attaquant des Bleus sur Prime Video.

"Il est sur le chemin"

"Maintenant, il est jeune, Lolo l’a bien dit. Il est sur le chemin, en train de devenir un grand joueur, a poursuivi Henry. Il a Lacazette à côté de lui aussi pour lui montrer et lui dire ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ça soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, ses passements de jambes. Mais la qualité de Cherki, on la connaît tous, c’est un potentiel énorme."

Vendredi, le "match à deux visages" de Cherki avait frustré Laurent Blanc. Même si l'international espoirs est impliqué sur le csc des Toulousains en fin de match, le but de la victoire pour l’OL, le coach rhodanien en attend plus de sa pépite.

"Si je suis content de son match? Non, a répondu l'entraîneur lyonnais sur Prime Video après la rencontre. Même s'il a a fait une très bonne deuxième période, avec les qualités qu'il a, il ne doit faire que des périodes que comme ça. Mais en première, il doit tuer le match à lui tout seul. Il ne le fait pas. On joue aussi au football pour gagner. Il faut faire le bon geste au bon moment, jouer juste et je trouve qu'il n'a pas joué juste en première période. En deuxième, il a joué très juste."

Toujours en course pour une qualification européenne, avec cinq points de retard sur la cinquième place à sept matchs de la fin, l’OL accueille l’OM dimanche en clôture de la 32e journée (20h45). L’occasion parfaite pour Cherki de montrer des progrès dans la finition à Blanc et Henry.