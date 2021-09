Ligue des champions: Buffon approuve la concurrence Navas-Donnarumma au PSG

Gianluigi Buffon, gardien du Paris Saint-Germain pendant la saison 2018-2019, évoque la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Pour le champion du monde 2006, Mauricio Pochettino ne doit pas définir de numéro 1 mais donner du temps de jeu aux deux gardiens.

Qui sera le gardien numéro 1 cette saison au Paris Saint-Germain: Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma? Mauricio Pochettino ne définit pas de numéro 1 et met en place une alternance entre ces deux gardiens et c’est une bonne idée selon Gianluigi Buffon. Dans une interview accordée à Bein Sport, le portier estime que lorsqu’une équipe possède deux gardiens de très haut niveau, le temps de jeu doit être partagé. Selon le portier italien, établir une hiérarchie n’est pas indispensable.

"Si une équipe comme le PSG a deux gardiens très forts comme c’est le cas pourquoi dire que l’un est titulaire et l’autre numéro 2? Ce n’est pas juste. Il faut voir les prestations en match pour décider qui va jouer. Quand tu as deux gardiens de très grande qualité, c’est dommage de choisir de l’un ou l’autre. Et d’ailleurs, pourquoi le faire? Il faut que les deux aient la possibilité de jouer", explique l’ancien gardien du PSG.

Gianluigi Buffon a passé une saison à Paris, où il a remporté le Trophée des champions, le championnat de France mais a été éliminé en huitième de finale de Ligue des champions contre la jeune équipe de Manchester United au terme d’une soirée cauchemardesque.

Un début de saison à l’avantage de Navas

Pour le moment, le Paris Saint-Germain a disputé cinq rencontres de Ligue 1 cette saison. Keylor Navas a débuté quatre rencontres tandis que le champion d’Europe 2021, Gianluigi Donnarumma, a connu sa première titularisation samedi dernier lors de la victoire 4-0 contre Clermont.



Ce mercredi à 21h, les hommes de Pochettino se déplacent à Bruges pour le compte de la première journée de Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport). Reste à savoir quel sera le choix de l’entraineur argentin pour cette rencontre européenne, dans ce qui est principal objectif du vice-champion de France.

