Ligue des champions: Pochettino assure que le PSG "sera prêt" face au Barça

Même si le PSG n'a pas montré son meilleur visage ce samedi contre l'OGC Nice (2-1) en Ligue 1, Mauricio Pochettino est convaincu que ses joueurs répondront présent mardi face au FC Barcelone, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport1).

Une victoire sans convaincre. Avant d’aller défier le FC Barcelone au Camp Nou mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport), le PSG s’est imposé ce samedi après-midi face à l’OGC Nice (2-1) à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un succès qui lui permet de s’emparer provisoirement de la première place du classement, en attendant les matchs de Lille et Lyon contre Brest et Montpellier. Autre point positif : aucun joueur ne s’est blessé au Parc des Princes, ce qui n’est pas anodin pour une équipe qui sera notamment privée en Catalogne d’Angel Di Maria et Neymar.

"Nous devons être prêts pour mardi"

"C'était un match professionnel de notre part, pas forcément brillant, mais solide. Dans ces circonstances, c'est difficile de jouer. Nous avons mis tous les ingrédients sur la table, je suis content de l'attitude. A chaque match, l'objectif est de c'est gagner, gagner, gagner", a analysé Mauricio Pochettino après la rencontre en conférence de presse. Loin de leur meilleur niveau, les Parisiens ont ouvert le score en première période grâce à Julian Draxler (22e), avant de se faire peur au retour des vestiaires avec l’égalisation de Rony Lopes (50e), bien aidé par une relance totalement ratée de Marquinhos (50e). Après avoir vu la tentative d'Amine Gouiri échouer sur la barre de Keylor Navas (61e), Paris n’a repris les devants qu’à la 76e minute sur une tête de Moise Kean. Mais Pochettino l’assure, "l'équipe sera prête" face à Barcelone.

"A partir de maintenant, on peut parler de Barcelone (sourire). Nous devons être prêts pour mardi. C'est un match important. La priorité c'est de récupérer, recharger les batteries, à la fois physiquement et mentalement. Il n'y aura pas l'opportunité de beaucoup travailler sur le terrain, mais on pourra s'appuyer sur la vidéo, pour effectuer un travail cognitif", a martelé le technicien argentin. De son côté, le Barça aura droit à une dernière répétition générale ce samedi soir avec la réception du Deportivo Alavés pour la 23e journée de Liga (21h).

