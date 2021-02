Barça: Koeman regrette de ne pas avoir eu de recrue en défense

A quelques jours du 8e de finale de Ligue des champions contre le PSG (sur RMC Sport), Ronald Koeman s’est une nouvelle fois inquiété des problèmes défensifs du Barca, miné par les blessures. L’entraîneur néerlandais aurait aimé avoir des recrues dans ce secteur pendant le mercato hivernal.

La liste des blessures s’allonge dans la défense catalane et Ronald Koeman doit désormais innover voire bricoler. Et en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Barca a exprimé des regrets quant au mercato hivernal. "Selon moi, on avait besoin d’une recrue. Au final, ça n’a pas été possible et nous devons faire avec ce qu’on a. Mais je dois dire que nous en avions besoin, compte tenu de blessures", a-t-il déclaré.

Une défense décimée

Ronald Koeman s’est également exprimé sur les largesses défensives du Barca, mises en lumière lors des derniers matchs (deux buts encaissés contre Séville, deux contre le Bétis et trois contre Grenade). "Nous manquons de force défensive, mais il est vrai que nous n'avons pas pu jouer beaucoup de matchs avec la même défense non plus. En raison de blessures, nous avons réduit notre performance défensive", a-t-il concédé.

Déjà privé de Gerard Piqué (entorse du genou droit avec lésion ligamentaire) et de Sergi Roberto (cuisse droite), le Barça pourrait devoir se passer Ronald Araujo contre le PSG en 8e de finale aller de Ligue des champions (le 16 février, sur RMC Sport). Remplacé dès la 11e minute de jeu de Betis-Barça (2-3) dimanche soir en Liga, l'arrière central uruguayen (21 ans) souffre selon son club d'une entorse à la cheville gauche. De quoi nourrir encore un peu plus l’inquiétude de Ronald Koeman en vue de la réception des Parisiens.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres