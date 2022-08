Lille: envoyé en réserve après sa sortie nocturne, Bayo pourrait être de retour dans le groupe face à Nice

Envoyé en réserve après avoir été surpris en boîte de nuit à la veille du match face au PSG, Mohamed Bayo devrait être de retour dans le groupe du LOSC pour la réception de Nice, mercredi soir (21 heures).

Mohamed Bayo pourrait être de retour plus tôt que prévu. Privé des deux derniers matchs du LOSC face au PSG et Ajaccio, puis envoyé en réserve après avoir été aperçu en boîte de nuit, l'attaquant de Lille a retrouvé ses partenaires à l'entraînement. Selon La Voix du Nord, il pourrait même postuler pour une place dans le groupe pour la réception de Nice, mercredi (21 heures).

Quelques heures après la révélation de sa sortie nocturne, l'ancien clermontois s'était vu signifier une mise à l'écart jusqu’à nouvel ordre du groupe professionnel et avait été mis à disposition du groupe Pro 2. Après avoir une nouvelle fois présenté ses excuses, Bayo avait également écopé d’une grosse sanction financière.

"Il reviendra quand nous le jugerons prêt"

"À partir du moment où j'ai eu l'information, j'ai discuté avec le coach et immédiatement on a pris la décision de sortir le joueur du groupe, avait réagi Olivier Létang, président du LOSC, au micro de Prime Video avant la rencontre entre Lille et Paris. C'est un comportement inacceptable, qui n'est pas du tout dans ce que l'on souhaite. Le joueur le savait déjà. C'était important de trancher et ce n'est pas parce qu'il y a un match... On doit envoyer un signal à tout le monde en disant que le club est fort."

De son côté, Paulo Fonseca avait rappelé en conférence de presse avant la victoire à Ajaccio que son buteur reviendrait dans l'équipe "quand nous le jugerons prêt", sans pour autant dévoilé une date précise. "Il a fait une erreur mais il reviendra dans le groupe. La première c’est que Mohamed Bayo a été un bon professionnel aux entraînements jusqu’à maintenant. Le club prend des mesures et le joueur le comprend. Il n’échouera plus. Pour moi c’était une situation nouvelle dans ma carrière mais nous voulons récupérer le joueur. On a tous fait des erreurs dans nos vies, il a fait une erreur et il paye pour cela. Nous devons trouver un moyen de créer les conditions pour que cela ne se reproduise plus. Je ne peux pas trop en dire mais nous créons des choses pour que cela ne se reproduise pas."