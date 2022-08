Lille: "Il a fait une erreur, il paye pour cela", Fonseca confirme la nouvelle absence de Bayo

Mohamed Bayo ne jouera pas avec Lille ce vendredi en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 contre Ajaccio. L’attaquant guinéen reste sanctionné par le club après sa virée en boîte avant la lourde défaite contre le PSG.

Recrue la plus chère du mercato lillois, Mohamed Bayo va être laissé au repos ce week-end et ne jouera ni avec l’équipe première du LOSC à Ajaccio lors de la quatrième journée de Ligue 1, ni avec la réserve pour le derby contre Lens. Présent face à la presse ce jeudi, Paulo Fonseca a confirmé l’absence du buteur guinéen pour le déplacement en Corse. Une décision à nouveau motivée par la sortie en boîte du joueur de 24 ans à la veille du choc contre le PSG le week-end dernier. Balayés par le club francilien (1-7), les Dogues espèrent retrouver la victoire ce vendredi contre l’ACA. Un match que Mohamed Bayo suivra donc à distance, tout comme le choc face à la réserve lensoise.

"Nous avons pris une décision ensemble avec le président. Maintenant il est avec la réserve. Il reviendra quand nous le jugerons qu’il prêt pour revenir dans l’équipe, a expliqué le coach portugais. Nous n’avons pas de date précise pour son retour. Mais je veux aussi dire qu’il continuera de faire partie du groupe. Il a fait une erreur mais il reviendra dans le groupe. On décidera quand mais, bien sûr qu’il reviendra dans le groupe."

>> Toutes les infos avant la J4 en Ligue 1

Fonseca: "Nous voulons récupérer le joueur"

Ecarté par la direction nordiste avant le duel contre Paris, Mohamed Bayo a depuis repris l’entraînement avec le reste du groupe de Paulo Fonseca. Mais l’ancienne star clermontoise reste puni et privé de match cette semaine. Une sanction qui semble finalement assez logique aux yeux de son coach lusitanien même si Lille cherche des solutions pour que cela ne se reproduise plus et que le Guinéen soit aidé.

"Je dois dire deux choses. La première c’est que Mohamed Bayo a été un bon professionnel aux entraînements jusqu’à maintenant, a encore estimé le Portugais devant les journalistes. Le club prend des mesures et le joueur le comprend. Il n’échouera plus. Pour moi c’était une situation nouvelle dans ma carrière mais nous voulons récupérer le joueur. On a tous fait des erreurs dans nos vies, il a fait une erreur et il paye pour cela. Nous devons trouver un moyen de créer les conditions pour que cela ne se reproduise plus. Je ne peux pas trop en dire mais nous créons des choses pour que cela ne se reproduise pas."