Lille: "J'étais très frustré", Fonseca revient sur son gros coup de gueule contre les supporters

Paulo Fonseca, entraîneur de Lille, a apaisé les tensions avec les supporters ce vendredi, après leur avoir reproché d’avoir sifflé les joueurs lundi lors du match nul contre Reims (1-1).

Lille prépare son 32e de finale de Coupe de France contre Troyes, dimanche (20h45) dans un climat un peu tendu. Lundi, des sifflets sont descendus des travées du stade Pierre-Mauroy contre les joueurs lillois lors de leur résultat frustrant face à Reims (1-1). Et cela avait agacé Paulo Fonseca. L’entraîneur avait reproché ce début de fronde contre l’équipe et même menacé de quitter ses fonctions si cela perdurait. Il avait reçu le soutien de son président Olivier Létang. Ce vendredi, le technicien a tenu à apaiser les choses avec les supporters.

>> Suivez toutes les infos sur les 32es de finale de la Coupe de France EN DIRECT

"Je ne veux pas esquiver ce qu’il s’est passé, a-t-il confié. J’étais très frustré du match, je n’étais pas content de la situation, et je reconnais que peut-être, peut-être, ma réaction était trop forte. Je pense qu’on doit tous comprendre, et je pense que les supporters comprennent, comment on joue, comment on construit notre projet. Il ne faut pas créer une tempête de cette situation, nous devons continuer tous ensemble. Je crois qu’après-demain les supporters vont encourager l’équipe comme ils l’ont toujours fait."

"Je suis très ouvert aux critiques"

"Je voulais juste défendre mes joueurs, a-t-il poursuivi. Je veux que mes joueurs gardent ce courage qu’ils ont, et qui leur donne un avantage dans les matchs. Je ne veux pas briser ce courage, et je crois que tout le monde le comprendra."

Fonseca, arrivé sur le banc nordiste en début de saison après des expériences à Porto, Donetsk ou l’AS Rome notamment, a rebondi sur la réaction des supporters, ceux-ci jugeant que l'entraîneur n'accepte pas les critiques. "Je comprends qu’on dise ça après ce qu’il s’est passé, répond-il. Mais probablement que les supporters ne me connaissent pas très bien, car je suis très ouvert aux critiques. Dans le football, il faut être ouvert à la critique ou alors vous ne pouvez pas être coach. Et je le suis. Il faut écouter ce que les supporters ont à dire à propos de l’équipe parfois. Je suis très ouvert."

La porte au dialogue est donc ouverte pour éviter que ce début de tensions ne prenne de trop grandes proportions. "Je veux juste que tout ça ne devienne pas un problème pour l’équipe, conclut-il. Peut-être que ce que j’ai dit était trop fort, mais c’était mon sentiment à ce moment-là. Comme je l’ai dit, je voulais juste défendre mes joueurs, pas créer de problème. Après un match avec une grosse frustration, vous êtes plus susceptible. Mais je n’ai aucun problème à reconnaitre quoi que ce soit. Le plus important est d’avancer tous ensemble."