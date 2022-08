Lille-PSG: comment le duo Neymar-Mbappé a répondu sur le terrain après la polémique du "penaltygate"

Une semaine après l'épisode de leur embrouille sur le terrain, Neymar et Kylian Mbappé ont offert leur meilleur visage à Lille, marquant la victoire écrasante du PSG (7-1) de leur empreinte. Et avec le sourire en prime.

Avec cet état d’esprit irréprochable, Paris est tout simplement injouable. Loin du climat délétère que pouvait laisser présager l’épisode houleux entre Neymar et Mbappé contre Montpellier la semaine passée, le PSG a offert un visage très collectif à Lille (7-1) en clôture de la troisième journée de Ligue 1, dans le sillage de ses stars. Quand l’orchestre est si bien accordé, la symphonie est forcément prodigieuse. L’ensemble de l’équipe a participé à rendre la partition parfaite sur le terrain, dans la gestion des espaces et de la profondeur, la maîtrise du tempo, la variation des offensives, l’équilibre défensif, mais le trio d’attaque était forcément scruté de près dans le contexte que l’on sait.

Et il a répondu présent dès les premiers instants, affichant une complicité prometteuse, pour le moins inattendue par rapport à tout ce que l'on avait entendu ou lu cette semaine. L’avenir dira si elle était forcée, mais cela n’a pas semblé être le cas. Et à la sortie de ce match, on est plus proches de l'épiphénomène dont parlait Galtier avant ce match que d’un nid à problèmes. L’entraîneur jurait "avec la plus grande sincérité" que son équipe avait très bien travaillé en prévision de cette rencontre, qu’on présentait comme le premier test grandeur nature de la saison pour ce PSG. Force est de constater que l’entraîneur français n’avait pas menti.

L'ouverture du score précoce de Kylian Mbappé, lancé par Messi après moins de dix secondes de jeu dans cette rencontre, est le fruit d’une combinaison travaillée et répétée tout au long de la semaine à l’entraînement. Parfaitement exécutée, elle a impliqué le fameux trio, de la construction à la finition. Et déjà, les prémices d’un réchauffement sont apparus entre Kylian Mbappé et Neymar. Les deux joueurs que l’on disait fâchés pour le restant de la saison n’ont pas arrêté de se chercher tout au long du match (17e, 22e, 25e).

Neymar et Mbappé régalent et se régalent

Il n’y eut point d’embrouille quand l’un ou l’autre se manquait dans le dernier geste, bien au contraire. Une passe cachée de Mbappé pour Neymar, alors que le Français était en bonne position pour frapper de son meilleur pied, a été très appréciée par le Brésilien, qui s’est fendu d’un petit clin d'œil, accompagné d’un très large sourire destiné à l’international français (8e). Lionel Messi, par lequel le ballon a également transité dans les petits espaces quand le trio cherchait à combiner au cœur de la défense lilloise, a lui aussi fait vivre un véritable enfer aux Lillois, échangeant avec ses deux coéquipiers de l’attaque.

Aucun n’a cherché à exclure ou à faire de l’ombre à son partenaire, les trois s’attachant le plus souvent à jouer juste et simple, comme le reste de l’équipe, sans fioritures. Résultat des courses, dans la continuité de son incroyable début de saison, Neymar a claqué un double-double (deux buts, deux passes décisives) et signé son cinquième but de la saison, là où Kylian Mbappé s’est "contenté" d’un remarquable triplé, marqué par ce double une-deux géant avec le Brésilien qui ne manquera pas de faire parler.

Outre leur incroyable apport offensif, les trois ont aussi permis à leur équipe de récupérer des ballons très haut face à une équipe lilloise loin d'être aussi ridicule que le score pourrait le laisser penser, notamment en première période. Lille a parfois bousculé le PSG, se procurant même quelques occasions nettes, mais face à ce PSG, il n'y avait tout simplement pas la place. Dans les jours à venir, il ne sera désormais question que de cohésion d’équipe à Paris. Jusqu’au prochain épisode.