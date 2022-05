Rennes: Bourigeaud préselectionné en équipe de France

Selon nos informations, Benjamin Bourigeaud fait partie d’une liste élargie de joueurs présélectionnés pour le prochain rassemblement des Bleus. Une première pour le Rennais. L’équipe de France disputera quatre matchs de Ligue des nations du 3 au 13 juin.

Selon nos informations, Benjamin Bourigeaud a rejoint son coéquipier Martin Terrier dans la liste élargie de joueurs présélectionnés pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Les Bleus doivent disputer quatre matchs de Ligue des nations contre le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin), l’Autriche (10 juin) puis à nouveau la Croatie (13 juin).

Cadre de l'équipe rennaise, le milieu offensif de 28 ans a beaucoup porté son équipe cette année. Samedi contre Marseille (2-0), il a inscrit son 10e but de la saison en Ligue 1 et a permis à Rennes de décrocher une précieuse victoire dans la course à l’Europe. Avant l’ultime journée de championnat, les Rennais sont 4es, avec trois points de retard sur Monaco et Marseille. Ils se déplaceront à Lille samedi.

11 buts, 16 passes décisives

A Rennes, Benjamin Bourigeaud n’a jamais été aussi décisif que cette saison avec 11 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Sera-t-il rennais la saison prochaine? Au club depuis 2017, il est le plus ancien de l'effectif avec Hamari Traoré et il lui reste un an de contrat. Mais la tendance serait à un départ.

Selon nos informations, Martin Terrier, nommé dans l’équipe type de la saison dimanche soir à l’occasion des trophées UNFP, est lui aussi préselectionné, tout comme l’attaquant nantais Randal Kolo Muani.