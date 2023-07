Lorient: comment se passent les premiers pas Benjamin Mendy avec les Merlus

Absent lors du match amical des Merlus face à Guingamp (2-2) samedi, Benjamin Mendy va bien participer au stage prévu par Lorient à Dinard. L'international français suit un programme personnalisé de remise à niveau.

C'était un absent remarqué ce samedi soir sur les bords de touche du centre d'entraînement de l'En Avant Guingamp. Alors que le FC Lorient disputait un match amical chez son voisin breton (2-2), Benjamin Mendy n'était pas du voyage.

L'international français, tout juste arrivé au club après avoir été jugé non-coupable de viol et de tentative de viol au Royaume-Uni, suivait plutôt un entraînement personnalisé au centre d'entraînement de Lorient. "Il avait un travail très particulier parce que c'est lui le plus déconditionné de tout l'effectif en ce moment", a précisé son entraîneur Régis Le Bris en conférence de presse.

Il rejoint le groupe en stage ce samedi soir

Mais le latéral gauche rejoint bien le reste du groupe dès ce samedi soir. Le Français va faire partie de l'effectif durant le stage du FC Lorient à Dinard, qui débutait ce week-end. "Il n'a pas encore repris sur le terrain avec nous, mais on l'a croisé dans le vestiaire et c'est quelqu'un de très sympa", a assuré son coéquipier Théo Le Bris après la rencontre face à Guingamp.

"Il s'intègre très vite, on l'a très bien intégré et je pense que ça va très bien se passer. D'un point de vue sportif, je pense qu'il peut vraiment nous apporter quelque chose. On connaît le joueur. Il faut qu'il revienne dans de bonnes conditions mais dans notre systeme avec des pistons il peut vraiment beaucoup nous apporter", a ajouté celui qui a marqué un but lors du match nul des siens (2-2 au deuxième match, après une première rencontre terminée à 1-1).

Théo Le Bris : "Je vois juste le joueur et la personne"

Cette semaine, l’arrivée de Benjamin Mendy chez les Merlus a forcément fait couler beaucoup d'encre. "Je ne sais pas pour les autres joueurs, mais personnellement je ne fais pas du tout attention à l'impact médiatique que ça peut avoir. Moi, je vois juste le joueur et la personne. On se concentre que sur ça", a conclu Théo Le Bris, sans oublier d'ajouter que l'ancien Citizen devrait traverser le traditionnel "bizutage" de bienvenue. "Normalement il y a les chansons !" a-t-il rigolé. "Bizutage" qui devrait donc avoir lieu durant le stage de l'équipe à Dinard. Un stage qui se terminera le 29 juillet.