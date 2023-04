OM: le retour de Leonardo Balerdi, en quête de rachat

Expulsé contre Strasbourg il y a quasiment un mois, cible de nombreuses critiques, le défenseur argentin Leonardo Balerdi fait son retour ce week-end pour le match de l’OM à Lorient. Avec l’envie de se racheter et de rendre à Igor Tudor et ses coéquipiers toute la confiance et le soutien dont ils font preuve à son égard.

Il avait quitté la pelouse de l’Orange Vélodrome la mine triste et la tête basse, il y a quatre semaines. Leonardo Balerdi, dernier défenseur sur l’action, venait d’appuyer sa main sur l’attaquant strasbourgeois Habib Diallo et de récolter dans la foulée un carton rouge direct (OM-Strasbourg, 2-2). Sévère, sûrement, mais surtout suffisant pour entretenir l’étiquette qui colle à la peau de l’Argentin: celle d’un joueur un peu trop souvent dans les maladresses défensives ou les mauvais coups, comme ce dernier tir au but manqué contre Annecy qui entérina, à son grand désarroi, l’élimination marseillaise de la Coupe de France.

Igor Tudor: "Au niveau technique, physique et de sa vitesse, c’est un joueur que j’apprécie beaucoup"

Leo Balerdi fait débat. Souvent visé par les consultants, parfois incendié dans la presse ou sifflé par les supporters, l’ancien joueur de Dortmund n’en reste pas moins un joueur majeur aux yeux d’Igor Tudor.

Le coach croate a d’ailleurs tenu à dédramatiser la situation de son défenseur: "Je ne vois pas pourquoi on aurait dû l’entourer ou le soutenir particulièrement, avoue Tudor. Il ne s’est rien passé de grave pour qu’on se comporte comme ça avec lui, c’était seulement un carton rouge. Après, c’est vrai que c’est un joueur sensible, et il faut avouer qu’on peut avoir un football particulier et pas simple pour les défenseurs. Mais je pense que sur l’ensemble de la saison il a eu un plutôt bon niveau. Au niveau technique, physique et de sa vitesse c’est un joueur que j’apprécie beaucoup."

Balerdi, l’un des Olympiens les plus utilisés cette saison

Malgré ses deux derniers matchs de suspension, Balerdi est d’ailleurs encore dans le top 5 des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur croate cette saison, avec Pau Lopez, Chancel Mbemba, Valentin Rongier et Jordan Veretout.

L’Argentin est en quête de rachat et ne baisse pas les bras. Les dernières semaines ont été difficiles mais lui ont aussi permis de se vider la tête. A cause de ce carton rouge, et de la trêve internationale qui a suivi, l’Argentin n’a pas disputé de match officiel depuis quasiment un mois. Balerdi aurait aimé prendre la parole pour clamer son amour de l’OM, promettre qu’il comprend les critiques mais assurer qu’elles sont pour lui une source de motivation et d’envie de travailler encore plus.

Gaston Maza, proche de Balerdi: "Leo a le mental pour faire face"

Un message que s’est chargé de porter à RMC Sport l’un de ses fidèles représentants. Gaston Maza, premier confident des Argentins passés par Marseille et par le Sud de le France (de Lucas Ocampos à Dario Benedetto en passant par Jorge Sampaoli et ses adjoints), annonce un Balerdi combatif pour son retour à la compétition: "Leo va bien. Certaines choses ne font pas plaisir à entendre mais il a le mental pour faire face et se battre, confirme Maza, lui aussi d’origine argentine. On vient d’Amérique latine, Léo a grandi à Boca Juniors, on connaît ces ambiances chaudes et cette pression. C’est ce genre de public qui te fait grandir. Un club comme l’OM, c’est extraordinaire, et Léo se sent bien à Marseille."

Balerdi, "bosseur", essaie d’améliorer sa concentration en match

Léo Balerdi n’en reste pas moins lucide sur ses performances et sur certains domaines dans lesquels il doit progresser. "C’est un énorme bosseur, souvent présent à la Commanderie même sur les jours de repos, confirme Maza. "Il travaille beaucoup pour améliorer les points majeurs qui feront de lui un meilleur défenseur, notamment quelques sauts de concentration qu’il peut avoir dans une rencontre, explique une autre source proche du vestiaire. Mais ici, tout le monde l’aime. Il a toujours le sourire. Il est important dans les relations du groupe, et il garde la confiance d’Igor Tudor et de ses coéquipiers."

Apprécié dans le vestiaire et considéré comme "un vrai gentil"

Balerdi, considéré dans le vestiaire comme "un vrai gentil", a d’ailleurs pu compter sur le soutien de ses collègues dans la période difficile qu’il vient de traverser. Après OM-Strasbourg, Mattéo Guendouzi avait par exemple demandé à un pseudo supporter - qui s’était inventé une fausse grève de la faim pour faire partir Balerdi (et surtout pour faire le buzz) – de "respecter" son coéquipier car "c’est un très bon joueur et que tout le monde fait des erreurs". Samuel Gigot avait également pris la parole en conférence de presse pour prendre la défense de son pote Leo, "un vrai guerrier, qui va se relever de cette épreuve car il a déjà montré un gros caractère".

Il y a donc un vrai paradoxe, avec Leo Balerdi: les critiques, qu’elles soient dures ou justifiées, n’empêchent pas les clubs de le suivre et de s’intéresser à lui. Bologne a insisté pour le recruter cet été, comme l’Ajax cet hiver.

L’OM s’attend à recevoir des offres pour Balerdi cet été

Dans les bureaux de la Commanderie, où on considère que la critique fait partie du jeu mais que l’acharnement contre Balerdi vient de personnes qui ne comprennent pas le football, on s’attend d’ailleurs à recevoir encore quelques offres pour l’Argentin, qui n’était pas si loin d’intégrer la sélection argentine avant la Coupe du monde.

Son avenir, Balerdi – sous contrat jusqu’en 2026, évite d’y penser, pour mieux se concentrer sur l’OM. "On essaie de rester tranquille, ne pas trop lire la presse ou internet, confirme Gaston Maza. Il faut rester calme, ne pas de disperser, boire quelques matés (sic). Avec Lucas Ocampos, on avait aussi vécu quelques moments durs avec les supporters. Mais c’était un mauvais moment à passer et ensuite il a fini sur une saison extraordinaire avec une finale de Coupe d’Europe, puis de belles saisons à Séville." A Leo Balerdi de s’en inspirer, et de retourner les supporters qui doutent de lui.