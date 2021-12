PSG: Pochettino "content" de la gestion des gardiens à Paris

Mauricio Pochettino a balayé ce mardi les doutes concernant la gestion des gardiens au PSG. L’entraîneur argentin s’est félicité de l’ambiance et du niveau des gardiens malgré la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Arrivé pendant l’intersaison en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma trouve petit à petit ses marques au PSG. Fraîchement récompense par le trophée Yachine de meilleur gardien de l’année, l’Italien de 22 ans n’est pourtant pas un titulaire indiscutable au sein de l’effectif francilien. La faute à la rude concurrence imposée par Keylor Navas. A tout juste 35 ans, le Costaricien reste un joueur de niveau international et oblige Mauricio Pochettino à une gestion quasi quotidienne entre ses deux portiers.

"Le fonctionnement est bon. Il passe aussi par différentes périodes de compréhension, d’assimilation, d’acceptation et de développement, s’est réjoui l’entraîneur du PSG ce mardi à la veille d’un déplacement à Lorient lors de la 19e journée de Ligue 1. Aujourd’hui on est très content de la façon dont les gardiens se sont investis. Ils travaillent ensemble depuis cinq mois et il y a une bonne compréhension de la situation."

Pochettino: "Cela favorise l’équipe, cela favorise le niveau"

Cadre du vestiaire depuis son transfert en 2019, Keylor Navas a plus joué que son concurrent transalpin depuis le début de saison. Profitant notamment du retour tardif de Donnarumma après l’Euro, le vétéran sud-américain a disputé 15 rencontres. "Gigio", lui, s’est contenté de 11 apparitions toutes compétitions. Les autres gardiens de l’effectif parisien se partagent les miettes laissées par les deux ogres. L’Espagnol Sergio Rico a joué 22 minutes en Ligue 1 alors qu’Alexandre Letellier n’a été que remplaçant (à six reprises).

"Je crois que la concurrence est bonne, est saine. Il y a un très bon état d’esprit pendant les entraînements et ensuite pendant les compétitions. Je crois que cela favorise l’équipe, que cela favorise le niveau que nous avons, a encore expliqué Mauricio Pochettino face à la presse. Quand nous prenons nos décisions, il y a quelques signes d’interrogation mais c’est bon. Il faut féliciter nos gardiens pour leur investissement au quotidien et car ils ont compris la situation entre eux. La seule chose que cela peut faire c’est élever le niveau de jeu."

Le match prévu contre Lorient ce mercredi ne devrait pas donner d’indice sur la hiérarchie entre les gardiens du PSG. La double confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions pourrait donner une tendance.

Les 15 février et 9 mars prochains, Mauricio Pochettino aura à choisir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. A moins que l’entraîneur argentin ne s’en tire avec une nouvelle pirouette. Cette saison sur la scène européenne, le Costaricien et l’Italien ont joué trois matchs chacun. Une solution difficile à envisager contre l’équipe merengue mais pas clairement impossible compte-tenu du début de saison à Paris.