Lorient: Wissa dévoile une photo rassurante après son agression

Quelques jours après sa sortie de l’hôpital, l'attaquant de Lorient Yoane Wissa a publié sur Instagram un message accompagné d’une photo pour rassurer ses supporters.

Le FC Lorient peut respirer, son avant-centre va beaucoup mieux. Yoane Wissa, si décisif la saison passée en Ligue 1, a donné des nouvelles rassurantes après l’agression dont il avait été victime dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Vendredi dernier, l’attaquant franco-congolais avait été autorisé à quitter l’hôpital.

"On travaille pour une bonne guérison"

"Dieu est grand, écrit-il sur son compte Instagram ce mercredi. Merci à tous pour vos messages de soutien, ça me va droit au cœur. Je vais mieux, on travaille pour une bonne guérison !". Ce message est agrémenté d’un cliché où il apparaît équipé de lunettes de soleil. Des tâches roses apparaissent sur le flanc droit de son visage, possiblement des stigmates de son agression.

Cette nuit-là, l’accusée était entré au domicile du joueur quelques heures après lui avoir demandé au autographe et avait reconnu avoir brûlé le joueur sur le visage et sur le corps par un puissant corrosif. Plus tard, la jeune femme a enlevé un nouveau-né et agressé sa mère en se faisant passer pour une assistante sociale.

Elle a ensuite été mise en examen pour "tentative d'assassinat, d'enlèvement et de tentative d'enlèvement d'une personne âgée de moins de 15 ans, de violation de domicile et de violences avec arme".

Concernant Wissa, il avait dû être hospitalisé et recevoir une intervention chirurgicale en urgence avant de quitter l’hôpital une semaine plus tard. Wissa et les Merlus doivent démarrer leur saison le dimanche 8 août sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.