LOSC: Bayo de retour dans le groupe pour la réception de Nice

Neuf jours après avoir été écarté du groupe du LOSC à la suite d'une sortie nocturne à la veille du match contre le PSG (1-7), Mohamed Bayo retrouve ses coéquipiers pour la réception de Nice, ce mercredi.

Le LOSC retrouve Mohamed Bayo. L'attaquant guinéen, écarté du groupe depuis sa virée en boîte de nuit à la veille de la rencontre face au PSG le 21 août (1-7), fait partie des joueurs convoqués par Paulo Fonseca pour le match face à Nice ce mercredi, comme l'a annoncé le coach portugais ce mardi en conférence de presse.

Sanctionné financièrement et envoyé en réserve

L'ancien clermontois aura donc manqué un seul match en plus de celui face au PSG: le déplacement à Ajaccio vendredi dernier en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 (3-1). Depuis sa mise à l'écart, il s'entraînait avec la réserve et avait écopé d'une grosse sanction financière après avoir présenté à plusieurs reprises ses excuses.

"Je l'ai appris tard mais à partir du moment où j'ai eu l'information, j'ai discuté avec le coach et immédiatement on a pris la décision de sortir le joueur du groupe, expliquait son président Létang à propos de sa mise à l’écart. Parce que c'est un manque de respect vis à vis du club, vis à vis de ses partenaires, du staff technique et de nos supporters. La décision a été prise très rapidement".

"Il reviendra dans le groupe", avait promis Fonseca

De son côté, Paulo Fonseca promettait un retour rapide du joueur dans l'effectif. "Il a fait une erreur mais il reviendra dans le groupe, glissait-il. Il reviendra quand nous jugerons qu’il prêt pour revenir dans l’équipe". Muet lors des deux premières rencontres au lendemain d'une saison faste avec Clermont (14 buts), Mohamed Bayo pourrait débloquer son compteur face au Gym ce mercredi (21h). Reste à savoir comment il sera accueilli par le stade Pierre-Mauroy.