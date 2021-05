LOSC: Martine Aubry négocie avec la préfecture pour les célébrations en cas de titre

Au micro de France 3 Nord, Martine Aubry affirme que la mairie de Lille est en discussion avec la préfecture locale pour que le possible titre du LOSC soit fêté avec les supporters, et ce malgré les restrictions sanitaires.

Dans quelques jours, le LOSC va peut-être remporter son premier titre de champion de France depuis dix ans. Un événement qui pourrait intervenir dans des conditions particulières, au terme d’une saison presque intégralement disputée à huis clos. Privés de stade depuis de longs mois, les supporters des Dogues pourraient avoir le droit de célébrer le titre avec les joueurs.

"On travaille d'arrache-pied avec la Préfecture et le LOSC"

"Nous discutons avec la Préfecture pour effectivement, si nous gagnons - mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué - faire en sorte que les supporters puissent rencontrer, voir les joueurs, les saluer, les remercier, affirme la maire de la ville, Martine Aubry, au micro de France 3 Nord ce jeudi. On travaille d'arrache-pied avec la Préfecture et le LOSC."

Depuis le début du mois, Lille s’est déjà mis aux couleurs de son club pour afficher son soutien dans le sprint final. Des drapeaux, photos (notamment celles du sacre de 2011), fanions et lumières rouges et blanches ont pris place aux quatre coins de la ville, en attendant éventuellement une fête plus importante.

Une victoire suffira pour être sacré

Pour remporter le titre, le LOSC doit s’imposer à Angers lors de la dernière journée ce dimanche ou espérer que dans le même temps, le PSG - à Brest - ne prenne pas plus de points que le club nordiste. Il s’agirait également du premier trophée remporté depuis ce fameux doublé coupe-championnat. Une réjouissance qui pourrait, éventuellement, être célébrée à la hauteur de l’événement.

En 2011, un bus à impériale avait défilé dans les rues de la ville, où les joueurs avaient pu fièrement présenter leurs deux trophées en communiant avec leurs supporters. C’est une marée rouge qui avait accueilli les héros en triomphe le 22 mai 2011. Bis repetita la semaine prochaine?