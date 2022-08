LOSC-PSG: un coup au "moral" pour les Lillois après la large défaite

Balayé par le PSG à domicile dimanche (7-1), le LOSC a pris un sacré coup derrière la tête lors de la 3e journée. Mais les coéquipiers de Jonathan David veulent rapidement passer à autre chose.

Les têtes sont lourdes pour les joueurs lillois. Battu par un PSG injouable et une MNM en état de grâce ce dimanche au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 3e journée (7-1), Lille n'a rien pu faire face à la puissance collective et individuelle des champions de France en titre et s'est incliné pour la première fois de la saison sous les ordres de Paulo Fonseca. Un lourd revers forcément compliqué à avaler.

"C'était très difficile. Prendre 7-1 à la maison, même à l'extérieur, personne n'aime ça, a soutenu Jonathan David après la rencontre. Le match était très long. Il n'y a pas vraiment d'explications. Ils ont été très forts, on sait que c'est une très bonne équipe de Paris mais on fait aussi des erreurs."

Le regard déjà tourné vers Ajaccio

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'attaquant canadien a confié pourquoi son équipe a coincé, tout en assurant qu'il fallait passer à autre chose. "On donne des buts. On a essayé de presser, mais aujourd'hui cela n'a pas fonctionné. C'est comme ça. Après le match, ce n'était pas le bon moment pour parler. On va sûrement parler demain (lundi, ndlr) et dans la semaine. Je ne pense pas qu'aujourd'hui soit le bon moment. Cette défaite fait mal au moral mais c'est une défaite. C'est plus lourd mais si on perd 4-0 ou 7-1, une défaite reste une défaite. Il faut qu'on soit forts et qu'on aille vers l'avant."

Le prochain match va venir très vite pour les Dogues, 12e à l'issue de la 3e journée, puisque les joueurs de Paulo Fonseca se déplacent à Ajaccio dès vendredi (21 heures). Un match où le LOSC va devoir montrer une réaction de champion, comme le souhaite son entraîneur. "Je dois remonter les joueurs, on va analyser le match, mais on doit penser au prochain. Je veux pour le prochain match, le même courage. On doit apprendre. Je ne veux pas que cette défaite affecte ce que nous sommes en train de construire. Je veux des joueurs qui réagissent."