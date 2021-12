Lyon: Henrique regrette le départ de Juninho, "un père" pour lui

Arrivé l’été dernier à Lyon, Henrique (27 ans), défenseur brésilien, regrette le départ de Juninho de son poste de directeur sportif dès le mois de janvier.

Il a rejoint l’OL l’été dernier, libre après la fin de son contrat à Vasco de Gama. Six mois plus tard, Henrique (27 ans) regrette le départ de Juninho, le directeur sportif du club qui avait largement participé à sa venue en France. L'ancien milieu du club avait annoncé la fin de son aventure l'été prochain sur RMC, dans "Rothen s'enflamme". Il a finalement avancé cette échéance au mois de janvier. Et cela peine son compatriote, titulaire jeudi lors du match de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (1-1).

"On va perdre un grand homme, un grand professionnel"

"Pour moi, pour tout le vestiaire, on aurait aimé que Juninho reste, c’est un père, un exemple pour nous tous, a-t-il déclaré en conférence de presse. On va perdre un grand homme, un grand professionnel." Il assure que cette décision ne fera pas dévier le groupe de sa mission pour remonter au classement en Ligue 1 (l’OL est 10e). "On va changer tout ça avec du travail, de l’implication, de la concentration, promet-il. On a des qualités pour tout changer."

Utilisé comme doublure d'Emerson comme arrière gauche, Henrique a disputé sept matchs toutes compétitions confondues (3 en Ligue 1, 4 en Ligue Europa) depuis son arrivée. Un faible temps de jeu qui n’ébranle pas son enthousiasme.

"J’avais déjà dit dans une interview que je suis très bien à Lyon, souligne-t-il. Je partage le poste avec Emerson et c’est une très belle expérience. On se connaissait, on a des amis en commun et partager ce quotidien avec un grand joueur de classe internationale, ça m’aide beaucoup à progresser au quotidien. Je suis bien dans la ville, dans le club. Je n’ai pas de mots assez forts pour vous parler de la gratitude que j’ai envers tout le monde. Dès mon arrivée ici, tout le monde m’a bien accueilli: Juninho, Caçapa, le staff brésilien ou pas. Tout le monde a tout fait pour je me sente bien et je suis bien. "